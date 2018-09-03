«Верный солдат истеблишмента»: почему демократы отказываются от поддержки со стороны Барака Обамы на выборах в конгресс

Кандидаты на выборах в палату представителей и американский сенат от штатов Среднего Запада просят Барака Обаму не поддерживать их кампании. Они считают, что имидж 44-го президента США среди молодых политиков левого толка будет стоить им мест в конгрессе. Демократы добиваются большинства в парламенте, чтобы запустить процедуру импичмента Дональда Трампа. Эксперты отмечают, что Обама не справился с ролью прогрессиста и окончательно испортил свою репутацию, присоединившись на похоронах Джона Маккейна к стану глобалистов.

Экс-президент США Барак Обама готовится к активному участию в продвижении Демократической партии на предстоящих промежуточных выборах в конгресс. Первое из выступлений Обамы в поддержку демократических кандидатов намечено на 7 сентября и пройдёт в Университете штата Иллинойс. Затем бывший глава Белого дома отправится в агитационное турне по Калифорнии, Иллинойсу, Огайо и Пенсильвании.

При этом ряд демократов не очень рады подобной поддержке. Некоторым политикам кажется, что предвыборная гонка должна проходить строго между ними и их соперниками, а появление на сцене такого мощного агитатора, как Обама, будет отвлекать избирателей от конкретных предложений, с которыми они идут на выборы.

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«Нам не нужны суррогатные кандидаты. Всё это, конечно, замечательно, но здесь не нужно. Противостояние идёт между мной и Мэттом Розендейлом, и таким же оно и должно остаться», — приводит издание The Hill слова Джона Тестера, который баллотируется в сенат от штата Монтана.

Кроме того, некоторые демократы до сих пор расценивают самого Обаму как политического соперника.

«Надеюсь, что сюда он не приедет. Однажды он угрожал принять участие в кампании против моего избрания, так что не думаю, что он здесь объявится», — сообщила изданию The Hill Хайди Хейткамп, добивающаяся избрания в конгресс от штата Северная Дакота.

«Дела у них и так идут неплохо»

Несмотря на то что Обама пользуется большой популярностью среди голосующих за демократов афроамериканцев, партийные стратеги опасаются, что его участие в предвыборных мероприятиях лишь мобилизует ту часть избирателей, которые не были довольны его президентством и проголосовали «против него» — за Дональда Трампа.

«У этих кандидатов в своих штатах дела идут неплохо, и необязательно, чтобы Обама ставил на них свой знак качества. Это даже может им навредить больше, чем помочь. Обама, конечно, популярен среди определённой части населения в этих штатах, но у другой части избирателей он восторга не вызывает», — рассказал один из политтехнологов изданию The Hill.

Политолог Константин Блохин пояснил в беседе с RT, что сейчас в Демократической партии нет сильного лидера, но кредит доверия истеблишмента в отношении Обамы всё ещё высок. Однако его личная репутация действительно может навредить его однопартийцам.

«Сейчас на стороне Трампа и его партии растущий на 4% ВВП. Простым гражданам из одноэтажной Америки плевать на теории заговора относительно российского вмешательства — их беспокоят рабочие места и собственное благосостояние. Демократическая партия делает из этой ситуации свои выводы и попытается взять реванш», — говорит Блохин.

Основные противоречия между двумя главными политическими партиями США находятся в сфере внутренней политики, так как в вопросах внешней они давно срослись, пояснил Блохин.

«В перспективе Республиканская партия будет становиться всё более правой и тяготеть к трампизму, станет националистичной и протекционистской. Демократическая партия заинтересована в отстаивании позиций всевозможных меньшинств, и ей придётся дрейфовать в левую сторону. Если демократы смогут победить на этих выборах и установить контроль над палатой представителей, то, скорее всего, они попытаются инициировать процедуру импичмента Трампа», — отмечает эксперт.

Поле битвы — конгресс

Промежуточные выборы в конгресс состоятся в ноябре 2018 года, они представляют огромную важность для Демократической партии. Сейчас обе палаты американского парламента контролируется Республиканской партией, что играет на руку президенту Дональду Трампу. В ноябре будут разыграны все 435 мест в палате представителей и 35 из 100 мест в сенате.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что в Демократической партии сильно возросло влияние левого, социалистического крыла, поэтому между молодыми политиками и партийным истеблишментом возникает напряжение

Reuters

© Chris Keane

Сейчас республиканцы занимают 51 место в сенате, а демократы — 49. Из 35 спорных кресел десять могут быть заняты представителями «поворотных» штатов, где большинство избирателей проголосовало за Трампа в 2016 году, — это Мичиган, Пенсильвания, Огайо, Индиана, Флорида, Западная Вирджиния, Висконсин, Миссури, Монтана и Северная Дакота.

Сенат в этом выборном цикле переизбирается лишь на треть, тогда как палата представителей — полностью. Сейчас 236 мест из 435 заняты республиканцами, а 236 — демократами, ещё шесть мест остаются вакантными до выборов.

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Представители демократов неоднократно заявляли, что рассчитывают на то, что промежуточные выборы 2018 года станут своеобразным «референдумом по Трампу» — если им удастся вернуть себе большинство в палате представителей, они смогут запустить процедуру импичмента президента.

Республиканцы же намерены во что бы то ни стало сохранить за собой контроль над парламентом, что приведёт к ожесточённой борьбе. Газета New York Post сообщила, что промежуточные выборы 2018 года станут самыми затратными за всю историю их проведения. Издание отмечает, что только на телевизионную рекламу будет потрачено более $1 млрд.

Обе партии уже к августу потратили на поддержку своих кандидатов в сенат почти $170 млн и купили эфирного времени для агитационных роликов ещё на $230 млн, пишет New York Post. На поддержку предвыборных кампаний в сенат республиканцы потратили $146 млн, демократы — $135 млн. К моменту выборов вместе с тратами на другие виды рекламы, проведение опросов общественного мнения и выплату зарплат сотрудникам избирательных штабов эта сумма может достигнуть уже $1,6 млрд.

Угроза вмешательства

Промежуточные выборы 2018 года дали американскому политическому истеблишменту повод снова поднять вопрос о «российском вмешательстве». В частности, одно из последних заявлений на эту тему сделал советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Однако, по его словам, попыток вмешаться в предстоящие промежуточные выборы в американский конгресс стоит ожидать не только от России — администрация Трампа считает, что повлиять на результаты ноябрьского голосования также попытаются Китай, Иран и Северная Корея.

«Могу с уверенностью сказать, что возможное вмешательство со стороны Китая, Ирана и КНДР является серьёзным вопросом повестки обеспечения национальной безопасности, и мы принимаем все необходимые меры. Не буду раскрывать деталей, однако на выборах 2018 года мы будем следить именно за этими странами», — заявил Болтон в эфире телеканала NBC.

Он подчеркнул, что США будут с особым усердием предотвращать попытки вмешаться в выборы, однако подробностей не раскрыл.

«Мы принимаем самые разные меры, но пока не можем вдаваться в детали. Но могу сказать, что это будут как оборонительные, так и наступательные кибероперации, направленные на защиту избирательного процесса от вмешательства извне», — сказал Болтон.

Движение влево, поддержка справа

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что в Демократической партии сильно возросло влияние левого, социалистического крыла, поэтому между молодыми политиками и партийным истеблишментом возникает напряжение.

«Очень многие партийные стратеги настроены на то, чтобы двинуть партию максимально влево. Насколько они способны на такой переворот и насколько их взгляды близки американскому избирателю — этот вопрос остаётся открытым», — пояснил он в беседе с RT.

По словам эксперта, Барак Обама пытался представить себя новым человеком и кандидатом перемен — настоящим прогрессивным американским президентом. Однако отношение к нему как к политику изменилось у многих, в том числе и у демократов.

«После похорон Маккейна, где они присутствовали с Джорджем Бушем — младшим и произнесли практически одинаковые речи, Обама производит впечатление верного солдата американского истеблишмента. А этот истеблишмент теряет популярность у американских избирателей. Опасения политиков, которые не хотят его поддержки, не беспочвенны. Обама полностью слился с истеблишментом, ведь похороны Маккейна были тусовкой американского глобализма, и не только американского. Они использовали это мероприятие, чтобы показать всем, что готовы взять реванш. Присутствие там Обамы сильно подпортило ему имидж», — заключил Дробницкий.