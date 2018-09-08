Экономическое одеяло: может ли Обама претендовать на достижения администрации Трампа

Экс-президент США Барак Обама считает, что экономический подъём не является заслугой действующего американского лидера Дональда Трампа, а был заложен при его правлении. Он призвал избирателей помнить об этом при голосовании на промежуточных выборах в конгресс. Президент Дональд Трамп в ответ заявил, что его предшественник пытается присвоить себе результаты работы нынешней администрации. Кто внёс больший вклад в экономические достижения Соединённых Штатов, разбирался RT.

Барак Обама открыл своё турне в поддержку Демократической партии на промежуточных выборах выступлением в Университете штата Иллинойс. В самом начале своей речи он обрушился с резкой критикой в адрес действующего президента Дональда Трампа, обвинив его в давлении на американский Минюст и в том, что экономический подъём, которым так гордится Трамп, начался ещё при администрации самого Обамы.

Экс-президент сообщил сторонникам, что они живут в «опасные времена», и призвал их участвовать в ноябрьском голосовании, чтобы восстановить «честность, приличие и законность» американской государственности.

«Посмотрите на заголовки, и вы поймёте, что нынешняя ситуация в корне отличается от того, что было раньше. Ставки теперь по-настоящему высоки. Нельзя отсиживаться на скамейке запасных, потому что последствия будут тяжёлыми», — приводит отрывок речи Обамы телеканал ABC.

Бывший американский президент также высказался по поводу выхода материала в газете The New York Times, якобы написанного выскопоставленным чиновником администрации Трампа. Обама заявил, что такое противостояние вредит самому институту демократии.

«Утверждать, что всё образуется, потому что в Белом доме есть люди, которые тайно не выполняют указания президента, ненормально. Я говорю это абсолютно серьёзно. Так наша демократия работать не должна. Этих людей никто не выбирал, и ответственность лежит не на них», — отметил 44-й президент США.

Экономический рост

Отдельно Барак Обама прошёлся по теме экономического роста, который Дональд Трамп указывает в качестве одного из своих важнейших достижений на посту хозяина Белого дома. По словам экс-президента, экономический рост в США начался ещё при его администрации, а Трамп просто присваивает его заслуги.

«Когда вам будут говорить, как хорошо идут дела в экономике, просто вспомните, когда начался этот экономический рост», — заявил Обама.

При этом в конце второго президентского срока Обамы рост ВВП составил всего 1,8%, тогда как при Трампе он достиг 4,2%. В целом за всё время пребывания Обамы у власти рост ВВП ни разу не превышал 3%. Кроме того, уровень безработицы в США на данный момент находится на минимальной за 50 лет отметке, а фондовый рынок вырос на 27%, отмечается в специальном докладе телеканала CNBC.

Со скепсисом заявления Обамы о вкладе в восстановление экономики после кризиса 2008 года встретили в стане Республиканской партии.

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«В 2016 году избиратели отвергли политический курс президента Обамы и его пренебрежительное отношение к половине населения страны. В 2018 году двойная ставка на такую стратегию тоже не сработает», — заявил официальный представитель нацкомитета республиканцев Майкл Аренс.

Одной из причин победы Дональда Трампа на выборах 2016 года стало именно бездействие администрации Обамы по многим важным вопросам, в особенности по экономическим, напомнил в беседе с RT политолог Владимир Брутер. Учитывая достижения обоих президентов, слышать подобные слова в адрес Трампа от Барака Обамы довольно странно, считает эксперт.

«Трампа, который отменил NAFTA, угрожает выйти из ВТО, ультимативно требует от союзников по НАТО 2% ВВП на оборону, пытается договориться с Северной Кореей, обвинять в том, что он измельчал, просто абсурдно. У него есть много дефектов и недостатков, но он не мелкая фигура. Он меняет мир. Обаме, который ничего не делал восемь лет, сравнивать себя с Трампом в этом качестве мне кажется смешным. Трамп пришёл к власти в значительной мере именно из-за того, что американцы были расстроены бездействием неолиберальной политики Обамы», — пояснил Владимир Брутер.

«Это не его заслуга»

Сам Дональд Трамп, который также находится в турне в поддержку своей партии на промежуточных выборах, выступая перед сторонниками в городе Фарго, заявил, что речь Барака Обамы помогла ему заснуть.

«Извините, я начал смотреть, но потом заснул. Мне вообще кажется, что его выступления очень хороши для сна», — заявил Трамп под одобрительные возгласы зрителей.

Он отметил, что Обама «попытался присвоить себе заслуги за все те чудесные вещи, которые сейчас происходят с нашей страной».

Дональд Трамп, выступая перед сторонниками, заявил ,что речь Обамы помогла ему заснуть. Он напомнил, что экономический рост при 44-м президенте был самым слабым со времён Великой депрессии

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«Должен сказать президенту Обаме — это не его заслуга. Если бы демократы со своим планом прошли в конгресс в ноябре почти два года назад, вместо роста на 4,2% был бы спад на 4,2%. Мы шли на спад, и все эти цифры можно было наблюдать в последние два года его срока. Это было самое слабое восстановление экономики со времён Великой депрессии, это и восстановлением можно было назвать с большой натяжкой. А теперь у нас с вами настоящий взлёт, как на ракете», — заявил Трамп.

Говоря о темпах восстановления экономики, Обама манипулирует цифрами, заявил в разговоре с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«При нём никакой рост не начинался. Они, конечно, могут спорить о каких-то цифрах и запятых, о том, что, может быть, он заложил основу для экономического роста. Тем не менее всякому разумному человеку понятно, что к этому привело не столько даже снижение налогов, которое произвёл Трамп, сколько снижение административных барьеров для бизнеса. Трамп снял огромное количество непопулярных регуляторных мер, которые и позволили экономике начать рост ещё до принятия мер по снижению налогов», — рассказал Дробницкий.

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По словам эксперта, главной заслугой Трампа является не рост ВВП как таковой, а возвращение в Америку рабочих мест, особенно в тех «спорных штатах», где голоса за Трампа в 2016 году решили итог президентских выборов.

«Проценты ВВП — это достаточно бездушная вещь, которая не принесла бы людям никакой радости, если бы не отражалась на их жизни. Главное достижение Трампа — это создание более етырёх миллионов рабочих мест, из которых полмиллиона — в производстве. Это самый высокий показатель за последние 70 лет», — отметил Дробницкий.

Принесёт ли вмешательство Обамы в предвыборную гонку дополнительные голоса демократам, сейчас спрогнозировать невозможно, полагает эксперт. По его мнению, фигура 44-го президента США вызывает раздражение среди сторонников растущего левого крыла американской Демпартии.

«Для демократической избирательной базы его аргументы вполне приемлемы, избиратели ждали этого от своего лидера, а Иллинойс — это его политическая родина, оттуда он избрался в сенат. Понятно, что там его заявления восприняли на ура. Совсем другое дело, что Барака Обаму поставил в строй истеблишмент Демократической партии, который испытывает серьёзное давление на праймериз со стороны ультралевого крыла, так называемых демократических социалистов», — пояснил эксперт.