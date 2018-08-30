Капитализм в последней стадии: почему работники Amazon вынуждены просить социальной поддержки у властей США

Торговый гигант Amazon эксплуатирует американских рабочих, выплачивая им мизерные компенсации за тяжёлый труд. С таким заявлением выступил американский сенатор-социалист Берни Сандерс. По словам политика, компания богатейшего в современной истории бизнесмена Джеффа Безоса перекладывает заботу о своих рабочих на налогоплательщиков. Несмотря на то что это уже не первые обвинения в эксплуатации рабочих, Amazon называет высказывания Сандерса политически мотивированными. RT разбирался, почему при экономическом росте, которым так гордится Дональд Трамп, американские рабочие продолжают получать зарплаты ниже прожиточного минимума.

После нескольких месяцев продолжающихся нападок со стороны социал-демократа Берни Сандерса торговый гигант компания Amazon наконец ответила на обвинения в ужасных условиях труда работников и мизерных зарплатах. По словам представителей компании, Сандерсу неоднократно предлагали посетить один из сортировочных центров Amazon, однако эти приглашения борец за права американских пролетариев оставил без внимания.

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«Мы поддерживали контакт с его аппаратом и несколько раз предлагали сенатору Сандерсу и его команде посетить один из наших центров. На сегодняшний день ни в одном из наших сортировочных центров он так и не побывал», — говорится в заявлении компании.

Сенатор Сандерс, известный в США своим взглядами с левосоциалистическим уклоном, развернул кампанию против Amazon, утверждая, что мультимиллиардер Джефф Безос платит работникам своих предприятий мизерные зарплаты.Обвинения со стороны Сандерса компания назвала политически мотивированными и вводящими общественность в заблуждение.

«Пока сенатор Сандерс занят политическими играми и тиражированием неподтверждённых обвинений, мы прилагаем все возможные усилия и тратим крупные средства на то, чтобы улучшить качество жизни наших работников», — ответили ему в Amazon.

Несмотря на это, Сандерс повторил свои обвинения в эфире телеканала CNBC. По его словам, работникам складов Amazon приходится полагаться на социальную помощь, а сама компания не обнародовала никакой убедительной информации об условиях труда своих сотрудников. В своём микроблоге в Twitter и на канале в YouTube Сандерс разместил видео одной из работниц компании, которая жила неподалёку от сортировочного склада прямо в своей машине, чтобы сэкономить на аренде жилья и проезде до работы. По словам женщины, она вынуждена жить в таких условиях, поскольку у неё очень низкая зарплата — по большому счёту, денег хватает только на еду.

По словам Сандерса, который прокомментировал это видео, пример Джеффа Безоса является симптоматичным для «нечестной экономики США».

«Итог здесь такой: американские налогоплательщики не должны субсидировать работников компании господина Безоса, личное состояние которого составляет $155 млрд. Эта ситуация просто абсурдна», — приводит слова сенатора телеканал CNBC.

В дополнение к заявлениям Сандерса издание Business Insider сообщило, что более тысячи сотрудников Amazon в штатах Аризона и Пенсильвания вынуждены прибегать к программам социальной помощи и получать талоны на еду.

Всё для миллиардера

Случай, преданный огласке сенатором Сандерсом, не является единственным. В 2016 году британские СМИ рассказали о том, что работники сортировочного центра Amazon в шотландском Файфе ночевали вокруг своего склада в палатках, зачастую при минусовых температурах. На условиях анонимности работники сообщили журналистам, что из-за низких зарплат они таким образом экономят на проезде.

Также СМИ рассказали о том, что оклад сотрудникам Amazon назначали меньше национального прожиточного минимума, а сами они подвергались дисциплинарным взысканиям за слишком долгое посещение уборных и превышение весьма жёстких временных ограничений, устанавливаемых для выполнения каждого задания. Сотрудников принуждали брать дополнительные рабочие часы и наказывали за пропуски по болезни с помощью специальной системы распределения баллов, которая в итоге приводила к увольнению.

Глава интернет-гиганта Amazon Джефф Безос

AFP

© Mario Tama / Getty Images

В 2015 году газета The New York Times опубликовала материал, в котором более сотни нынешних и бывших сотрудников компании описывали работу в Amazon как стрессовую, где царит культура, побуждающая работников всех ступеней — от сортировщиков складов до топ-менеджеров — продвигаться по карьерной лестнице путём доносительства и саботажа деятельности коллег. Во внутреннюю телефонную систему даже были включены инструкции, как незаметно посылать секретные сообщения о своих коллегах. Работники, заболевшие раком или другими тяжёлыми заболеваниями, постепенно вытеснялись со своих мест как не отвечающие высоким стандартам Amazon, писала газета.

Компания Amazon была основана предпринимателем Джеффом Безосом в 1994 году как книжный магазин и на сегодняшний день является крупнейшим в мире сервисом продажи товаров и услуг через интернет. В 2018 году Безос, также являющийся основателем аэрокосмической компании Blue Origin (главного конкурента SpaceX Илона Маска) и владельцем издательского дома The Washington Post, признан самым богатым человеком в мире.

Вся выгода — корпорациям

Подобные ситуации характерны для экономической модели развития, которую взял на вооружение Дональд Трамп, отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. По его словам, при ней сокращаются показатели безработицы, однако уровень роста реальной заработной платы продолжает стагнировать.

«В 2018 году темпы роста реальной заработной платы замедлились или даже остановились по сравнению с 2017 годом. Последние, весенние показатели демонстрировали нулевой прирост. Трамп обещал экономический подъём, за счёт которого все выиграют, однако этот подъём затронул только корпоративный сектор. Сейчас это начинает проявляться», — пояснил Васильев.

Больше всего от этого страдают низкооплачиваемые работники, труд которых эксплуатируют такие гиганты, как Amazon.

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«Пока сохраняется определённая эйфория из-за низких показателей по безработице, однако есть проблема замедления роста реальной заработной платы — у низкооплачиваемой рабочей силы она практически не растёт. Выгоды от этого экономического подъёма они получают крайне незначительные. Работа у них, конечно, есть, но встаёт вопрос: как она оплачивается? При Трампе в американской экономике возобладала экстенсивная модель — работодатели берут не качеством, а количеством. Они берут трёх работников по $10 в час вместо того, чтобы взять двух работников по $15 в час», — пояснил эксперт.

По словам Владимира Васильева, сектор низкооплачиваемой рабочей силы США находится в стагнации.

«Он обеспечен работой, но не более того. Выгоды получает корпоративный сектор, получают богатые, которым уходит весь навар», — заключил Васильев.

Деиндустриализация Америки

Рост ВВП далеко не всегда ведёт к повышению уровня жизни и реальной заработной платы, пояснил в разговоре с RT эксперт РИСИ Вячеслав Холодков. Эта тенденция сохраняется в том числе и в США с конца 1980-х годов, отметил он.

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«После начала периода глобализации в мире наметилась тенденция к усилению экономического неравенства. Об этом говорили и на последнем Давосском экономическом форуме. Звучали очень тревожные цифры, в частности о сокращении среднего класса в США и увеличении количества бедных. Уровень зарплаты молодых американцев с 1989 года сократился на $10 тыс. (20%). Молодые специалисты с высшим образованием в США зарабатывают столько же, сколько работники со средним специальным образованием в конце 1980-х годов», — рассказал Холодков.

По словам эксперта, американские экономисты объясняют это деиндустриализацией США — выводом производственных мощностей в страны третьего мира с более дешёвой рабочей силой. На конец 2016 года число нищих достигло в США 40 млн человек, или около 13% населения.

«Тот факт, что сотрудники Amazon находятся в такой ситуации, когда рост ВВП США показывает небывалые темпы (4% за второй квартал 2018 года), свидетельствует, что плодами этого роста пользуется небольшое количество богатейших американцев. Подавляющее большинство работающих жителей США этого не ощущают. Те реформы, которые проводит Трамп, включая многочисленные торговые войны, которые он развязал, не ведут к повышению уровня жизни американских граждан», — заключил эксперт.