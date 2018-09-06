«Ползучий госпереворот»: как Трамп ищет «саботажника» в своей администрации

Президент США Дональд Трамп призвал газету The New York Times раскрыть личность высокопоставленного чиновника администрации, который написал анонимную статью. В ней рассказывается, что некоторые сотрудники, включая автора, намеренно саботируют некоторые решения Трампа, поскольку считают их непродуманными и противоречащими американским ценностям. При этом «саботажник» называет нынешнего главу Белого дома «аморальным и неуравновешенным». По мнению экспертов, цель публикации — посеять разлад в администрации накануне промежуточных выборов в конгресс, а также возобновить разговоры о 25-й поправке к Конституции США. Согласно этому документу, вице-президент и члены кабинета министров могут начать процедуру отстранения американского лидера от должности, если он не способен исполнять свои обязанности, в том числе из-за психических расстройств.

Дональд Трамп и его ближайшее окружение ищут в своём стане «крота» и «саботажника» после выхода в газете The New York Times материала под названием «Я член сопротивления внутри администрации Трампа». Автор анонимной колонки утверждал, что якобы является высокопоставленным чиновником Белого дома и намеренно саботирует некоторые решения Трампа, которые кажутся ему не продуманными или идущими в разрез с американскими ценностями.

Он отметил, что не является единственным сотрудником администрации, предпринимающим подобные действия. При этом неизвестный чиновник подчеркнул, что он и его единомышленники не разделяют политических взглядов противников Трампа.

«Мы не поддерживаем так называемое левацкое сопротивление. Мы хотим, чтобы администрация добилась своих целей, а многие из принятых ею мер уже сделали Америку безопаснее и богаче», — говорится в статье.

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Автор утверждает, что он лишь один из многих назначенцев Трампа, которые поклялись защищать институты американской демократии путём сдерживания его непродуманных действий до тех пор, пока он не покинет Белый дом.

«Корень проблемы заключается в аморальности президента. Все, кто работал с ним, знают, что он не скован никакими чёткими принципами, которые направляли бы его решения», — пишет неизвестный чиновник.

Сам Трамп вскоре после выхода этой статьи заявил, что руководство NYT должно из соображений национальной безопасности выдать её автора.

«Действительно ли существует так называемый представитель администрации высокого ранга или это просто очередная неудача The New York Times с очередным фальшивым источником? Если трусливый аноним действительно существует, издание в целях национальной безопасности должно немедленно передать его/её правительству!» — написал президент США в своём Twitter.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 сентября 2018 г.

В Белом доме опубликованный газетой материал назвали «жалким, безрассудным и эгоистичным».

«Человек, стоящий за этой статьёй, предпочёл обмануть, а не поддержать должным образом избранного президента США. Он не ставит страну на первое место, но ставит себя и своё эго выше воли американского народа. Этот трус должен поступить правильно и уйти в отставку», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Предвыборный удар

Политолог Константин Блохин пояснил в беседе с RT, что это очередная попытка ударить по имиджу республиканцев перед промежуточными выборами в конгресс. Они пройдут в ноябре 2018 года и станут своеобразным «референдумом по Трампу» — если демократам удастся установить контроль над палатой представителей, они смогут запустить процедуру импичмента.

«Вряд ли это приведёт к импичменту, но сильно ударить по имиджу Трампа и Республиканской партии перед выборами может. Кроме того, это может быть очевидной попыткой смещения Трампа с должности в отсутствии доказательств по российскому делу», — считает Блохин.

По словам политолога, у противников нынешнего президента не осталось рычагов давления, так как дело о связях Трампа с Россией разваливается на глазах.

«Российское дело реально выдыхается — спецпрокурор Мюллер не может найти никаких доказательств. Теперь возникла вторая линия, на которую будут давить противники Трампа. Его представляют сумасшедшим, неспособным контролировать свои эмоции, неспособным контролировать своих подчинённых в администрации, не разбирающимся в политике, он аморален. Если не шпион Кремля — то политический профан и сексуальный маньяк», — заключил Блохин.

Всего за несколько дней до этой статьи в свет вышла новая книга автора Уотергейтского расследования Роберта Вудворда под названием «Страх. Трамп в Белом доме». В её основу легли рассказы анонимных источников в Белом доме, описывающих удручающую картину хаоса в высших эшелонах американской власти. Трамп в ней предстаёт сумасбродным и некомпетентным руководителем.

Круг подозреваемых

В то время как Трамп и аппарат Белого дома выступили с требованием выдать заговорщика, эксперты и любители детективов начали изучать текст с целью установить личность его автора.

Так, в ряде публикаций отмечалось, что автор заметки обнаруживает позиции и симпатии, типичные для представителей неоконсерватизма — в частности, выражает озабоченность нежеланием Трампа высылать «российских шпионов» в связи с делом Скрипалей, а также называет недавно умершего сенатора Джона Маккейна «путеводной звездой».

Эксперты и журналисты задаются вопросом: работает ли автор в сференациональной безопасности или на один из исследовательских центров, приближённых к Белому дому? Также они обращают внимание на то, что в использовании не часто употребляемого в английском варианта термина «путеводная звезда» (Lodestar, англ. — RT) ранее замечали вице-президента Майка Пенса, а также ветерана американской дипломатии Генри Киссинджера.

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Reuters

Бывший сотрудник администрации Трампа, телезвезда Омароса Ньюман заявила, что подсказка о личности «саботажника» содержится на 330 странице её книги, где она пишет об американских чиновниках, противостоящих президенту: «Многие из этой молчаливой армии состоят в его партии, работают в его администрации и даже являются членами его семьи».

Интригу развил и популярный консервативный журналист Такер Карлсон, который заявил, что уже может назвать автора статьи, однако сделает это после того, как будет обладать неопровержимыми доказательствами.

«Нам уже достаточно ясно, кто написал этот материал, и мы позвонили в Белый дом, чтобы получить официальный комментарий. Но пока личность автора не будет подтверждена, мы не будем никого обвинять в открытую», — заявил Карлсон в эфире своей авторской передачи на канале Fox News.

Члены администрации Трампа — в том числе Майк Пенс и госсекретарь Помпео — уже поспешили выступить с опровержениями сообщений о том, что кто-то из них является автором скандальной заметки.

Непрозрачный намёк

Анонимный автор также заявил, что среди его единомышленников обсуждается возможность смещения Трампа, не прибегая к импичменту. Речь идёт о 25-й поправке к Конституции США, которая позволяет снять президента с должности, если вице-президент и большинство членов кабинета посчитают его неспособным исполнять свои обязанности, в том числе в случае физического или душевного расстройства.

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Публикация этой статьи является «признаком ползучего государственного переворота», который происходит в Вашингтоне, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Это напоминает ситуацию, которая сложилась в 1973—1974 годах вокруг Ричарда Никсона. Тогда его вынудили уйти в отставку члены его аппарата — Слезингер, Киссинджер и Холдеман. Фигурально выражаясь, принесли ему заявление об отставке», — рассказал Васильев RT.

По мнению политолога, цель подобных манипуляций — посеять недоверие между Дональдом Трампом и его ближайшим окружением.

«В случае с 25-й поправкой конституции вице-президент и члены кабинета составляют письмо в сенат, где говорят, что президент недееспособен и его нужно освободить от должности. Такого в Америке никогда не было, но Трампа сейчас пытаются убедить в том, что такой заговор против него созрел», — отмечает Васильев.

Трамп, опасаясь применения этой поправки, может перетряхнуть свою администрацию, добавил эксперт. Кроме того, для американской политики кабинетные перестановки во время промежуточных выборов являются привычным делом.

«Люди в его окружении, политические дни которых сочтены, могут пойти на отчаянный шаг и прибегнуть к 25-й поправке. Эта ситуация в Вашингтоне напоминает возню пауков в банке и начинает принимать ясные очертания», — подытожил Васильев.