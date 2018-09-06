Трамп призвал выдать автора статьи о тайно противодействующих ему чиновниках в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times должна из соображений национальной безопасности выдать чиновника, который рассказал о саботаже сотрудниками администрации деятельности американского лидера.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Действительно ли существует так называемый «представитель администрации высокого ранга» или это просто очередная неудача New York Times с очередным фальшивым источником? Если трусливый аноним действительно существует, издание в целях национальной безопасности должно немедленно передать его/её правительству!» — написал он.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 сентября 2018 г.

Ранее в Белом доме прокомментировали статью газеты о сопротивлении чиновников Трампу.

5 сентября The New York Times опубликовала статью неназванного источника из администрации США, в которой он рассказал о саботаже чиновниками решений Трампа, так как они не разделяют его взглядов.