Трамп призвал выдать автора статьи о тайно противодействующих ему чиновниках в Белом доме

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Президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times должна из соображений национальной безопасности выдать чиновника, который рассказал о саботаже сотрудниками администрации деятельности американского лидера.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Действительно ли существует так называемый «представитель администрации высокого ранга» или это просто очередная неудача New York Times с очередным фальшивым источником? Если трусливый аноним действительно существует, издание в целях национальной безопасности должно немедленно передать его/её правительству!» — написал он.

Ранее в Белом доме прокомментировали статью газеты о сопротивлении чиновников Трампу.

5 сентября The New York Times опубликовала статью неназванного источника из администрации США, в которой он рассказал о саботаже чиновниками решений Трампа, так как они не разделяют его взглядов.

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