В Белом доме прокомментировали статью The New York Times о сопротивлении чиновников Трампу

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала материал The New York Times, в котором неназванный источник рассказывает о попытках чиновников администрации президента США противодействовать американскому лидеру Дональду Трампу.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на заявление Сандерс.

«Мы разочарованы, но не удивлены, что газета решила опубликовать этот жалкий, безрассудный и эгоистичный материал. Это очередное дно так называемой «авторитетной газеты», — указала она.

«Человек, стоящий за этой статьёй, предпочёл обмануть, а не поддержать должным образом избранного президента США. Он не ставит страну на первое место, но ставит себя и своё эго выше воли американского народа. Этот трус должен поступить правильно и уйти в отставку», — добавила пресс-секретарь.

Ранее американская газета опубликовала статью неназванного источника из администрации США, в которой он рассказал о сопротивлении чиновников, окружающих Трампа, так как они не разделяют его взглядов.

4 сентября Сандерс прокомментировала готовящийся выход книги журналиста Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме».

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