В Белом доме прокомментировали статью The New York Times о сопротивлении чиновников Трампу
Об этом сообщает NBC со ссылкой на заявление Сандерс.
«Мы разочарованы, но не удивлены, что газета решила опубликовать этот жалкий, безрассудный и эгоистичный материал. Это очередное дно так называемой «авторитетной газеты», — указала она.
JUST IN: Press Sec. Sanders calls on senior admin. official who wrote anonymous NY Times op-ed to "do the right thing and resign." pic.twitter.com/ZmKTijwWUZ— NBC News (@NBCNews) 5 сентября 2018 г.
«Человек, стоящий за этой статьёй, предпочёл обмануть, а не поддержать должным образом избранного президента США. Он не ставит страну на первое место, но ставит себя и своё эго выше воли американского народа. Этот трус должен поступить правильно и уйти в отставку», — добавила пресс-секретарь.
Ранее американская газета опубликовала статью неназванного источника из администрации США, в которой он рассказал о сопротивлении чиновников, окружающих Трампа, так как они не разделяют его взглядов.
4 сентября Сандерс прокомментировала готовящийся выход книги журналиста Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме».