«Уравновешенный гений»: почему Трамп убеждает американцев в своём психическом здоровье

Дональд Трамп сообщил американцам через Twitter, что является «гением», который при этом «очень уравновешен» в плане душевного здоровья. Это заявление президенту США пришлось сделать после того, как СМИ снова подняли тему его психического состояния. Журналистов спровоцировал твит Трампа про ядерную кнопку, которая, по словам главы Соединённых Штатов, «больше, чем у Ким Чен Ына», а также выход скандальной книги, в которой якобы очевидцы описывали странности в его поведении. При этом ряд конгрессменов вызвали для консультаций психиатра, чтобы установить, можно ли отстранить президента по 25-й поправке как неспособного выполнять свои обязанности из-за умственного расстройства.

В субботу, 6 января, президент США Дональд Трамп обратился к одному из своих самых любимых средств общения с народом — сервису микроблогов Twitter, ответив серией сообщений на обвинения в умственном расстройстве.

В своих твитах глава государства заверил сограждан, что является «очень уравновешенным гением», и сравнил дискуссию о своих умственных способностях с обсуждением здоровья 40-го президента США Рональда Рейгана. Он также напомнил американцам о том, в каких ролях он побывал на своём жизненном пути.

«Вообще-то, моими главными достоинствами на протяжении всей жизни были психическая устойчивость и то, что я вроде как очень умён. Жуликоватая Хиллари Клинтон пыталась разыгрывать эту тему и потерпела сокрушительное поражение. Я прошёл путь от очень успешного бизнесмена до звезды телевидения, до президента США (с первой попытки). Думаю, что это делает меня не просто умным, но гением… Очень уравновешенным гением!» — написал он.

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2018 г.

Обсуждение умственных способностей и душевного равновесия Трампа началось после того, как несколько телеведущих и журналистов затронули эту тему в целом ряде передач и новостных выпусков на телеканале CNN.

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«Чтобы мы сказали, если бы лидер Германии, Китая или Бразилии сделали такие твиты, как у Трампа. Как бы мы их освещали? Мы бы сказали: «Этот человек нездоров», и задались бы вопросом, может ли он занимать такую должность?», — отметил ведущий одной из программ CNN Брайан Стелтер.

Под «такими твитами» подразумевались недавние сообщения Трампа, в которых он заявил, что его «ядерная кнопка гораздо больше и мощнее, чем у Ким Чен Ына».

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын недавно заявил, что «ядерная кнопка находится на его столе всё время». Кто-нибудь из его истощённого и голодного режима, пожалуйста, скажите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает!» — написал Трамп 3 января.

В другой передаче к обсуждению состояния Трампа присоединился популярный ведущий Джейк Тэппер.

«Это всё ненормально, абсолютно неприемлемо, и откровенного говоря, не похоже на поведение уравновешенного человека», — заявил Тэппер.

Кроме заявления о «большой кнопке» поводом для дискуссии по поводу уравновешенности Трампа стал выход скандальной книги журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость». В книге, сформированной в результате доверительных интервью с различными сотрудниками Белого дома, говорилось, что многие члены администрации также сомневаются в том, что Трамп является полностью психически здоровым.

Так, в качестве одного из примеров, Вулф привёл частые повторения, которые 71-летний американский президент допускает в своей речи.

«Все очень остро подмечали увеличивающееся количество речевых повторений. Раньше он мог повторить в течение 30 минут, слово в слово и используя те же выражения, три одинаковых истории. Теперь время сократилось до 10 минут», — пишет Вулф в материале для издания Hollywood Reporter, где он работает колумнистом.

Через несколько дней после публикации отрывков газетами The Guardian и The New York Times «Огонь и ярость» стала самой продаваемой книгой на сайте крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon. Сам Трамп с гневной критикой обрушился на книгу, её автора Майкла Вулфа и своего бывшего соратника Стива Бэннона, который на её страницах сделал несколько резких заявлений о президенте и членах его семьи.

«Я закрыл автору лживой книги доступ в Белый дом (на самом деле, я неоднократно отклонял его)! Я никогда не говорил с ним для этой книги. Она полна лжи, искажений и несуществующих источников», — написал он.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2018 г.

25-я поправка

Ещё до скандала с выходом книги об администрации Трампа и его заявлении о «больших кнопках» группа конгрессменов провела консультации с профессором психиатрии Йельского университета Бэнди Ли по поводу душевного здоровья президента США, сообщает издание Politico. Консультации прошли на Капитолийском холме 5 и 6 декабря при участии более десяти парламентариев, большинство из которых были членами Демократической партии. В ходе этих встреч, подчёркивает издание, Ли убеждала членов конгресса в том, что Трамп «теряет рассудок».

Politico пишет, что подобные консультации профессионала в психиатрии могли потребоваться для того, чтобы подготовиться к возможному применению 25-й поправки Конституции США, которая позволяет снять президента с должности, если вице-президент и большинство членов кабинета посчитают его неспособным исполнять свои обязанности, в том числе в случае физического или душевного расстройства. Публично о её применении первым упомянул давний противник Трампа и лидер неоконсервативного движения внутри Республиканской партии Билл Кристол.

Вице-президент Майк Пенс и Дональд Трамп

Reuters

«Надеюсь, вице-президент попросил своих советников подготовить проект документа о передаче власти согласно секции 4 25-й поправки, если потребуется, и обсудил этот вопрос с начальником аппарата Белого дома Келли», — написал Кристол в своём Twitter.

Такое же мнение выразил и бывший глава комитета Белого дома по этике при Джордже Буше — младшем Ричард Пэйнтер.

«Твит про кнопку уже является достаточным основанием для снятия с должности в соответствии с 25-й поправкой. Этому человеку нельзя доверять ядерное оружие», — написал он.

При этом эксперты по американскому конституционному законодательству отмечают, что 25-я поправка требует высокого бремени доказывания, а вице-президент Майк Пенс и другие члены администрации не осуждали резкие заявления Трампа. Один из самых известных в США юристов — профессор Гарварда Алан Дершовиц — подчеркнул, что разговоры о применении этой поправки являются всего лишь фантазиями.

«Применение 25-й поправки по причине умственной недееспособности потребовало бы серьёзного психотического приступа. Это всё несбыточные мечты. Если не нравится чья-то политика, надо против него выступать и проводить агитацию, а не пытаться приспособить под это дело психиатрическую медицину», — заключил Дершовиц.