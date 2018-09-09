«Нужно усиливать защиту»: смогут ли адвокаты Бутиной добиться снятия с неё обвинений после ошибки прокуратуры

В трактовке переписки арестованной в США россиянки Марии Бутиной была допущена ошибка. Этот факт признала американская прокуратура, направившая документы в суд. Ранее россиянку обвинили в том, что она якобы предлагала оказать интимные услуги в обмен на должность. Комментируя новые обстоятельства дела, адвокат Бутиной выразил надежду, что признание властей прозвучит так же громко, как и предъявленные ранее обвинения. По мнению экспертов, ошибка прокуратуры станет положительным моментом для защиты и её можно использовать, чтобы добиться прекращения дела.

Американская прокуратура заявила, что неправильно интерпретировала часть переписки Марии Бутиной, на основании которой россиянку ранее обвинили в попытке получить должность в обмен на оказание интимных услуг.

Прокуратура попыталась убедить суд в том, что Бутина якобы предлагала секс в обмен на рабочее место в активистской группе. Обвинители утверждали, что это доказывает фиктивность её отношений с 56-летним республиканским функционером Полом Эриксоном — якобы Бутина использовала чиновника для установления необходимых контактов в правящих кругах США.

Несмотря на ошибку, прокуратура по-прежнему сомневается в отношениях Бутиной и Эриксона и не считает, что россиянку можно отпустить под залог.

«Даже принимая тот факт, что правительство допустило ошибку при толковании этой части переписки, другие разговоры и материалы, которые находятся в распоряжении властей, вызывают сомнения, что отношения достаточно крепки, чтобы можно было быть уверенными в её появлении в суде в случае освобождения под залог».

Адвокат россиянки Роберт Дрисколл в своём комментарии к судебным документам заявил, что федеральные обвинители «преувеличенно и лживо» исказили слова Бутиной в «сексистской попытке оклеветать» её. Он отметил, что эта ошибка ставит под сомнение утверждение прокуроров, что отношения Бутиной с Эриксоном являются нелегитимными.

«Правительство отступилось от этого обвинения. Я надеюсь, что их признание прозвучит так же громко, как и их ложные обвинения. Реальность заключается в том, что Пол — её бойфренд», — приводит слова адвоката газета The Guardian.

Ранее Дрисколл в эксклюзивном интервью RT заявил, что подобные обвинения нанесли его подзащитной «особенно серьёзный ущерб».

«Тяжело оставаться в стороне, когда твоего клиента так активно поливают грязью, и я стараюсь этому помешать. Обвинение (в предложении секса в обменна трудоустройство. — RT) несправедливое и в чём-то сексистское», — отмечал он.

Сейчас 29-летняя россиянка по прежнему находится в заключении, ожидая суда по обвинениям в попытке повлиять на политику США и деятельность иностранного агента без регистрации.

Комментируя условия содержания россиянки, в МИД России призвали прекратить оказывать психологическое давление на Бутину.

«Требуем от американских властей незамедлительно прекратить оказывать на М.В. Бутину психологическое давление и освободить её», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, отметив, что Минюст США не представил ни одного «даже косвенного доказательства вины» россиянки.

Вмешательство без Мюллера

Стоит отметить, что дело Бутиной ведёт офис окружного прокурора в Вашингтоне, а не специального прокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием по связям избирательного штаба Трампа с Россией. Газета The Guardian со ссылкой на информированные источники сообщила, что ни Мюллер, ни прокуроры из его команды не проявили никакой заинтересованности в Марии Бутиной или её деле.

Профессор кафедры Международного права МГИМО Дмитрий Лабин считает, что Мюллер может быть не до конца уверен в том, что Бутина действительно связана с якобы имевшими место попытками Кремля повлиять на ход президентских выборов 2016 года.

«Мы не знакомы со всеми материалами дела, которое ведёт прокурор Мюллер. Но судя по тому, что просачивается в прессу, аргументация там действительно достаточно слабая. Дело буксует, и в данном случае они могли посчитать, что связка с Бутиной здесь мало чем может помочь, и решили дистанцироваться от этого процесса», — пояснил эксперт в беседе с RT.

В МИД России ранее также потребовали от США прекратить оказывать психологическое давление на арестованную россиянку

© Reuters; Alexandria Sheriff's Office / jailexchange.com

Развитие защиты

Предсказать, как ошибка прокуратуры повлияет на ход дела, сейчас сложно, считает заведующий кафедрой международного права РУДН профессор Аслан Абашидзе.

«Если суд признает эту ошибку существенной, то шансы на снятие обвинений есть. Всё зависит от того, как представлены факты, и от конкретного суда штата, его председателя», — пояснил RT Абашидзе.

По его мнению, ситуацию нужно рассматривать исходя из того, что в США скоро должны пройти промежуточные выборы, где сторонники Трампа могут потерять большинство.

«Все политические процессы, связанные с Трампом, будут ориентированы на результаты этих выборов. Если демократы побеждают, они запустят процедуру импичмента, а здесь все средства хороши. Этот процесс обладает политической окраской и нагрузкой. На данном этапе нюансы не играют никакой роли, результат предугадать невозможно, так как исход дела будет зависеть от политической ситуации», — рассказал Аслан Абашидзе.

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Ситуация, когда некоторые факты обвинения не подтверждаются, указывает на обычное движение дела и состязательность судебного процесса, отмечает Лабин.

«Процесс состоит как из фактических обстоятельств, так и из процессуальных норм, поэтому для американского правосудия это нормальная, рабочая ситуация. Действительно, адвокатам нужно добиваться снятия и других обвинений. Но заранее говорить о предубеждении суда в этой ситуации я не стану», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Возможно, прокуратура приведёт доводы о том, что дело касается национальной безопасности, предположил Лабин. Однако признание ошибки стоит расценивать как положительный момент для защиты, отметил эксперт.

«Моя рекомендация — эту защиту развивать и усиливать. Нужно пользоваться всеми возможностями состязательного процесса в рамках правосудия», — заключил профессор Лабин.