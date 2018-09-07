Отец Бутиной рассказал об условиях содержания дочери в США

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Отец арестованной россиянки Марии Бутиной рассказал в беседе с kp.ru об условиях содержания дочери в США.
Отец Бутиной рассказал об условиях содержания дочери в США
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«К Маше применяют специальный режим. Он называется административной сегрегацией и предполагает 22-часовое нахождение в одиночной камере. Только на два часа в сутки — с часу до трёх ночи — ей позволено покидать камеру, чтобы позвонить родным или адвокату», — заявил Валерий Бутин.

По его словам, прогулки в открытом пространстве ей запрещены.

Кроме того, сообщил он, при переводе из одной тюрьмы в другую Бутина провела 12 часов без еды и воды.

Как отметил отец россиянки, судом запрещено обсуждать с дочерью детали уголовного дела против неё.

«Маша твёрдо уверена в своей невиновности и намерена её доказывать. Её адвокат тоже уже высказывался, что достаточно шаткое дело и слабое обвинение. Но окончательно всё это будет решаться в суде», — рассказал Бутин.

Он сообщил, что его дочь посещают российские дипломатические работники, все нюансы, связанные с её содержанием, отслеживаются, ноты отсылаются в том числе в Госдеп.

«Наши дипломаты очень плотно работают с тюремной администрацией», — добавил отец россиянки.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила генпрокурору США письмо в связи с делом Бутиной.

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