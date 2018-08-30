Посольство России: в американской тюрьме в отношении Бутиной действует негуманный режим

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В посольстве России в США заявили, что в отношении находящейся в американской тюрьме Марии Бутиной продолжает действовать негуманный режим административной сегрегации. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«В отношении Марии продолжает действовать негуманный режим административной сегрегации, из-за которого она вынуждена бодрствовать с часу до трёх ночи. Это единственный период, когда она может покинуть камеру», — говорится в тексте.

По словам представителей посольства, Бутину не выводят на свежий воздух, продолжая таким образом оказывать на неё давление, что, в свою очередь, негативно сказывается на её морально-психологическом состоянии.

В дипмиссии также призвали оказывать поддержку арестованной в США гражданке России, подчеркнув, что «от риска привлечь внимание американских спецслужб и стать объектом целенаправленного преследования россияне за границей сейчас не застрахованы». 

Бутина была задержана в США в середине июля за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.

Позднее Федеральный окружной суд Вашингтона постановил арестовать россиянку.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью газете «Известия» рассказала о намерении обратиться в Министерство юстиции США с просьбой освободить Бутину.

 

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