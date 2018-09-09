В прокуратуре США признали ошибку в трактовке переписки Бутиной об «интимных услугах»

Американская прокуратура признала, что в трактовке переписки арестованной в США россиянки Марии Бутиной фраза об «интимных услугах» в обмен на получение должности, была допущена ошибка.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном в материалах суда.

«Даже принимая во внимание то, что правительство ошибочно истолковало эту часть разговора (переписки), другие материалы и разговоры вызывают сомнения, что её отношения с «персоной номер один» достаточно крепки, чтобы можно было быть уверенными в её появлении в суде в случае освобождения (под залог)», — цитирует документ ТАСС.

Роберт Дрисколл, адвокат Бутиной, в беседе с агентством выразил удовлетворение в связи с тем, что данные сведения были опровергнуты.

«Я рад, что правительство осознало свою ошибку. Я надеюсь, что их признание прозвучит так же громко, как и их ложные обвинения», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация об американце Поле Эриксоне, отношения с которым Бутина якобы использовала для установления необходимых контактов в США.

Также Валерий Бутин, отец арестованной в США россиянки, рассказал в беседе с kp.ru об условиях содержания дочери в американской тюрьме.