«Ущерб имиджу президента»: экс-глава предвыборного штаба Трампа пошёл на сделку со спецпрокурором Мюллером

Политтехнолог и бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт согласился на сделку со следствием, которое ведёт спецпрокурор Роберт Мюллер. Он признал себя виновным по двум пунктам обвинения и предложил «ценную информацию». Несмотря на то что Мюллер занимается делом о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, в Белом доме уже заявили, что данные, которые Манафорт собирается передать, никак не связаны с Трампом. Эксперты полагают, что сделка политтехнолога действительно не несёт непосредственной угрозы американскому лидеру, однако демократы могут использовать этот судебный процесс, чтобы ослабить позиции республиканцев перед промежуточными выборами.

Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, согласился сотрудничать с командой специального прокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование «вмешательства» России в американские выборы в 2016 году.

В пятницу, 14 сентября, политтехнолог признал вину по одному пункту обвинения в сговоре против США и по одному пункту обвинения в сговоре с целью препятствования правосудию посредством давления на свидетеля.

Также в рамках сделки для покрытия предполагаемого ущерба он согласился передать государству несколько объектов недвижимости, включая его имущество в нью-йоркском Trump Tower, и содержимое нескольких банковских счетов.

Как заявил прокурор Эндрю Вайсманн, юрист на предсудебной встрече предложил информацию, которую следователи посчитали ценной. При этом не уточняется, какие именно данные Манафорт предоставит команде спецпрокурора США, но речь идёт о «брифингах, подготовке документов, предоставлении показаний по иным вопросам».

По словам Вайсманна, признание вины Манафорта является «соглашением о сотрудничестве». При этом оставшиеся обвинения в его адрес будут сняты по ещё одному соглашению — «об успешном сотрудничестве».

Таким образом, Манафорт избежал судебного разбирательства, которое должно было начаться 24 сентября в Вашингтоне. Ему, в частности, предъявлялись обвинения в финансовых махинациях и в отказе регистрироваться в качестве иностранного агента.

При этом в конце августа в рамках другого судебного процесса, который проходил в городе Александрия, штат Вирджиния, политтехнолога признали виновным по восьми из 18 пунктов обвинения, касающихся финансовых преступлений.

«Тяжёлый день для Манафорта»

По итогам судебного заседания в Вашингтоне Кевин Даунинг, адвокат Манафорта, назвал произошедшее «тяжёлым днём», но заверил, что его клиент будет полностью сотрудничать со следствием.

«Он возложил на себя ответственность. Он хотел убедиться, что его семья будет в безопасности и жить хорошей жизнью», — сказал Даунинг.

Заметим, что в Белом доме в очередной раз отвергли какую-то связь между решением 69-летнего политтехнолога сотрудничать с командой спецпрокурора, расследующего «российское вмешательство», и действующим лидером США.

«Нет абсолютно никакой связи с президентом или его победой в президентской кампании 2016 года», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В свою очередь, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который в настоящее время является адвокатом Трампа, также отметил, что заявления следствия никак не связаны с действующим главой государства. «Причина: президент не делал ничего противозаконного, и Пол Манафорт расскажет правду», — пояснил он в своём заявлении.

Стоит напомнить, что ранее глава Белого дома хвалил Манафорта за стойкость. «Он отказался раскалываться — придумывать истории, чтобы получить сделку, — заявлял Трамп в августе.

Зарисовка с судебного заседания в Александрии, состоявшегося 22 августа. Пол Манафорт общается со своей женой Кэтлин

Reuters

© Bill Hennessy

«Не имеет никакой связи с Трампом»

Как считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв, Манафорт пошёл на сделку с командой спецпрокурора США, находясь под жёстким давлением со стороны обвинения.

«Для Трампа если и будет какой-то негативный эффект, то имиджевый, поскольку Манафорт некоторое время был главой его избирательного штаба. Если и будет доказана какая-то вина Манафорта, то она не будет связана с предвыборной деятельностью, с Россией и Трампом. Все обвинения в отношении него связаны с финансовыми преступлениями», — заявил Рогулёв в беседе с RT.

Также по теме «Инструмент дисциплинирования»: чем грозит Трампу признание виновности Манафорта и Коэна Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признан виновным по восьми из 18 пунктов обвинений в финансовых...

Он отметил, что оппоненты президента США будут пытаться извлечь выгоду из дела Манафорта в преддверии намеченных на 6 ноября промежуточных выборов в конгресс. По его словам, какой-то урон действующему лидеру будет нанесён.

«Но я думаю, что больший вред может принести расследование деятельности Коэна, бывшего адвоката Трампа, поскольку он был связан с бизнес-активностью президента США и разруливанием сложных случаев и сделок. Вот если тут они начнут копать, то следователи могут найти более серьёзные обстоятельства и факты, — заключил политолог.

В конце августа Коэн пошёл на сделку со следствием и признал себя виновным по ряду обвинений, чтобы получить меньший тюремный срок. В частности, он сообщил суду, что Трамп поручил ему заплатить двум женщинам для сокрытия информации, которая могла бы нанести ущерб его предвыборной кампании.

В свою очередь, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин подчеркнул, что если бы Манафорт мог в чём-то сознаться, то уже бы сделал это. Эксперт считает, что 69-летнего политтехнолога погубила жадность. По его словам, Манафорт — типичный американский юрист-лоббист, который заточен на зарабатывание денег, в том числе нелегальным способом.

«Почему до сих пор всплывает его фамилия? Только потому, что он в течение нескольких недель возглавлял избирательную кампанию Трампа. Если бы он не был связан с ним, то об этом жулике давно бы в Америке забыли. Из-за чего Манафорт продолжает появляться в заголовках американских СМИ? Только из-за того, что действующий президент США поручил ему возглавлять предвыборный штаб», — сказал Домрин в беседе с RT.

Он также отметил, что про политтехнолога забудут после промежуточных выборов в США, но пока что он полезен демократам, поскольку напоминает избирателям о «российском вмешательстве».

«Вполне допускаю, что ближе к ноябрю Манафорт сделает какое-то заявление. Это должно повлиять на американских избирателей, чтобы они проголосовали против республиканцев, к которым относится Трамп», — заметил эксперт.