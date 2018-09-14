СМИ: Манафорт согласился сотрудничать со следствием

Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, предварительно, согласился сотрудничать со следствием по делу о налоговом мошенничестве и обвинениях, связанных с объявлением банкротства.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на источник.

BREAKING: Former Trump campaign chairman Paul Manafort has tentatively agreed to a plea deal with special counsel Robert Mueller that is expected to head off his upcoming trial, sources familiar with the negotiations tell @ABC News. https://t.co/FdbBpTS1NTpic.twitter.com/o1EQYvidbz — ABC News (@ABC) 13 сентября 2018 г.

Отмечается, что Манафорт согласился пойти на сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, который возглавит данный судебный процесс.

Ожидается, что о решении Манафорта будет объявлено в пятницу, 15 сентября, при этом остаётся неясным, согласился ли Манафорт сотрудничать со спецпрокурором или только решил признать свою вину, что в свою очередь позволило бы ему избежать сильных расходов на судебные разбирательства.

В конце октября 2017 года стало известно, что Манафорт и его бизнес-партнёр Рик Гейтс обвиняются в том числе в заговоре против США, сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании денежных средств.

Манафорт был признан виновным по 8 из 18 пунктов обвинения.

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал процесс по делу Манафорта.