СМИ: Манафорт согласился сотрудничать со следствием

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Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, предварительно, согласился сотрудничать со следствием по делу о налоговом мошенничестве и обвинениях, связанных с объявлением банкротства.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на источник.

Отмечается, что Манафорт согласился пойти на сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, который возглавит данный судебный процесс.

Ожидается, что о решении Манафорта будет объявлено в пятницу, 15 сентября, при этом остаётся неясным, согласился ли Манафорт сотрудничать со спецпрокурором или только решил признать свою вину, что в свою очередь позволило бы ему избежать сильных расходов на судебные разбирательства.

В конце октября 2017 года стало известно, что Манафорт и его бизнес-партнёр Рик Гейтс обвиняются в том числе в заговоре против США, сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании денежных средств.

Манафорт был признан виновным по 8 из 18 пунктов обвинения.

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал процесс по делу Манафорта.

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