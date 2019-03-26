Фабрика грёз: почему Голливуд отказывается верить в отсутствие связей Трампа с Россией

Многие голливудские знаменитости дали публичную оценку расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера, согласно которому глава Белого дома Дональд Трамп не вступал в сговор с российскими властями перед выборами 2016 года. Творческое сообщество, имеющее значительное влияние на общественное мнение в Соединённых Штатах, отказывается верить в отсутствие связей президента с Москвой. С таким заявлением выступили режиссёр Роб Райнер, певица и актриса Бетт Мидлер и другие. С выводами расследования не согласны и некоторые функционеры Демократической партии. Они считают, что спецпрокурор Мюллер в ходе следствия допустил ряд ошибок. Эксперты указывают, что представители американской киноиндустрии и политики-демократы живут в собственном мире, который мало соотносится с реальностью.

Представители Голливуда не согласны с выводами итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал дело о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года в США. Несмотря на то что Мюллер не нашёл доказательств сговора предвыборного штаба Трампа с Россией и не выдвинул никаких новых обвинений, сторонники Демократической партии в Голливуде и мейнстримных СМИ заявили, что не закончат свою борьбу с «ложью и коррупцией».

Так, кинорежиссёр Роб Райнер, комментируя итоги расследования, заявил, что Трамп — «преступивший закон диктатор».

«Борьба за нашу демократию станет ещё ожесточённее. Республиканцы фанатично поддерживают преступавшего закон диктатора. Мы продолжаем бороться с ложью и коррупцией, но войну за спасение 242 лет самоуправления можно выиграть, лишь одержав над ним (Трампом. — RT) решительную победу на избирательных участках. Сражайтесь!» — написал Райнер в своём Twitter.

The fight for our Democracy is about to intensify. The GOP cult is lining up behind a Criminal Autocrat. We keep fighting the lies and corruption battles, but the war of saving 242 years of self rule will be won by destroying him overwhelmingly at the ballot box. FIGHT! — Rob Reiner (@robreiner) 24 марта 2019 г.

Роб Райнер уже не в первый раз высказывает свою точку зрения по поводу связей американского президента с Россией. В 2017 году он стал одним из основателей НКО «Комитет по расследованиям в отношении России». Эта организация выпустила нашумевший видеоролик, в котором актёр Морган Фримен заявлял, что «Россия напала на США».

Высказывания режиссёра поддержали и другие представители американской кино- и телеиндустрии.

«В докладе Мюллера не содержится доказательств «сговора» штаба Трампа с Россией, что не освобождает его от ответственности за препятствование правосудию. Зная Трампа, думаю, он, скорее всего, именно это и пытался сделать», — написала в Twitter актриса и певица Бетт Мидлер.

#MuellersReport finds no evidence showing #TrumpsTeam of "collusion" with Russia, but stops short of "exonerating" Trump on obstruction of justice. Knowing Trump, he probably tried to do exactly that. TWO MORE YEARS OF CHAOS, RACE BAITING, GRIFTERS, CON ARTISTS, SHAME/FEAR. SAD. — Bette Midler (@BetteMidler) 24 марта 2019 г.

Впрочем, эту ситуацию прокомментировал генеральный прокурор Уильям Барр. Он отметил, что комиссия Мюллера не сделала окончательных выводов о том, имело ли место препятствование правосудию. В этом случае вердикт выносит генпрокурор. И Барр сообщил, что представленных доказательств недостаточно, чтобы выдвинуть обвинения против Трампа.

Актёр Джон Легуизамо и вовсе отверг итоги расследования, заявив, что сговор у Трампа и властей России якобы был.

«Трамп, несомненно, вступал в сговор! Теперь в Америке должна развернуться внутренняя борьба за её моральные принципы и этический кодекс! Это поворотный момент в истории США! Что в нашей стране господствует: нормы права или ложь и беззаконие?» — задался вопросом актёр.

С похожими заявлениями выступили и такие знаменитости, как Джон Кьюсак, Алисса Милано, Миа Фэрроу, Дон Чидл и многие другие.

Режиссёр Роб Райнер, актриса и певица Бетт Мидлер и актёр кино и телевидения Джон Легуизамо

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Расхождения с реальностью

В беседе с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак выразил мнение, что у знаменитостей внутренняя картина мира не всегда совпадает с реальностью.

«Актёры заявлениями создают шум, который на реальность никак не влияет. Знаменитости убеждены, что Трамп находится в сговоре с Россией, а когда факты не совпадают с верой, происходит когнитивный диссонанс», — пояснил эксперт.

Вместе с тем не стоит забывать, что Голливуд имеет сильное влияние на сознание американских избирателей, добавил Михаил Синельников-Оришак.

В свою очередь, политолог Александр Асафов пояснил, что для голливудских либералов любая новость о расследовании Мюллера — повод лишний раз раскритиковать Трампа.

«Дело не в обвинениях против Трампа, а в том, что на выборах 2016 года проиграла Хиллари Клинтон, которую поддерживали все голливудские знаменитости. Голливуд активно спонсирует демократов, поэтому поддержка со стороны знаменитых актёров и режиссёров будет безоговорочной», — подчеркнул эксперт.

По его словам, демократы будут продолжать активно поддерживать интерес общества к сговору даже после публикации итогового доклада, который развенчивает мифы о том, что занять президентское кресло Трампу якобы помог Кремль.

Точка в расследовании

24 марта глава Минюста США, генеральный прокурор Уильям Барр направил в конгресс доклад, посвящённый итогам расследования комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера.

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В докладе говорилось, что комиссия Мюллера не нашла доказательств или признаков сговора предвыборного штаба Трампа с Россией. Там также было указано, что комиссия не вынесла решения по вопросу воспрепятствования правосудию, в котором подозревался глава Белого дома. Впрочем, генпрокурор Барр сообщил, что представленных доказательств недостаточно, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Трампа.

Расследование было инициировано в мае 2017 года и длилось почти два года. Работа комиссии обошлась американским налогоплательщикам в десятки миллионов долларов. В расследовании «связей Трампа с Россией» принимали участие 19 прокуроров, следственная группа из 40 человек, включая агентов ФБР и других спецслужб. За время работы комиссия опросила около 500 свидетелей и выписала более 2,8 тыс. повесток в суд.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что все обвинения в якобы имевшем место сговоре между избирательным штабом Трампа и российскими официальными лицами являются надуманными и политически мотивированными. Эту позицию МИД России вновь озвучил после публикации итогового доклада.

«Основной вывод — об отсутствии сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией — просто не мог быть иным. Удивляет, однако, что для такого заключения команде из 19 юристов, 40 агентов ФБР, экспертов-криминалистов и прочих сотрудников потребовалось почти два года работы», — отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Ошибка» Мюллера

Кроме голливудских знаменитостей результаты расследования не хотят признавать и некоторые функционеры Демократической партии. Так, возглавляющий комитет по разведке конгрессмен Адам Шифф заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер «допустил ошибку», не настояв на личной встрече с Трампом в рамках расследования.

«Полагаться на письменные ответы Дональда Трампа было ошибочным решением. Они были подготовлены его юристами и отражают их позицию, а не самого президента», — заявил Шифф в эфире телеканала ABC.

По мнению президента США Дональда Трампа, опубликованные выводы из отчёта Мюллера полностью его реабилитировали в глазах общественности

Reuters

© Joshua Roberts

Против дачи показаний лично Трампом категорически возражал главный адвокат президента, известный американский прокурор и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Он неоднократно отмечал, что целью такого собеседования стало бы не установление правды, а попытка поймать Трампа в так называемую ловушку лжесвидетельствования — ситуацию, при которой предоставление неверной информации на допросе может квалифицироваться как уголовное преступление.

«Я понимаю, почему адвокаты вроде Джулиани выступали против личного опроса, ведь президент, похоже, просто патологически не может говорить правду в течение долгих промежутков времени», — добавил Шифф.

Напомним, что Шифф был одним из самых ярых сторонников версии о связях Трампа с Россией и кроме импичмента предрекал президенту США и его близким тюремное заключение. Однако впоследствии руководство Демократической партии начало дистанцироваться от подобных заявлений.

Так, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси 13 марта заявила, что демократы в конгрессе США не будут объявлять импичмент Дональду Трампу, так как для этого нужны «ошеломляющие» доказательства. По словам экспертов, подобная смена риторики говорит о том, что Пелоси уже была осведомлена о возможных итогах расследования и решила таким образом минимизировать репутационные потери для своей партии.

Предвыборные козыри

Выводы спецпрокурора Мюллера Трамп, безусловно, будет использовать в ходе новой избирательной кампании на выборах 2020 года, считает Александр Асафов.

«Оправдание со стороны Минюста усилит позиции Трампа, который будет это использовать как козырь. Трамп часто будет заявлять, что его противники начали лживое расследование, а свою предвыборную кампанию будет строить на том, что он чист перед своим избирателем и никогда не врал», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Однако Демократическая партия США не закроет тему сговора с Россией просто так и не будет «хоронить» этот миф, считает Михаил Синельников-Оришак. При этом у Трампа теперь появился повод начать встречное судебное разбирательство против своих противников.