«Возобновление конкуренции стратегических держав»: госсекретарь США считает, что РФ «вмешивается» в выборы с 2004 года

Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что Россия вмешивалась в американские выборы не только в 2016-м, но и в 2012, 2008 и 2004 годах. С таким заявлением глава внешнеполитического ведомства выступил в конгрессе. При этом никаких доказательств приведено не было. Дипломат также пообещал, что Госдеп сделает всё необходимое, чтобы «РФ и Китай не смогли получить стратегическое преимущество в эпоху возобновления конкуренции стратегических держав». В то же время президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подчеркнул, что в ходе избирательной кампании 2016-го «воздействие было нулевым». Эксперты полагают, что США не готовы прекращать попытки давления на Москву и продолжат разыгрывать карту «вмешательства», несмотря на итоги расследования спецпрокурора Мюллера.

Одним из основных направлений деятельности Госдепартамента США в 2020 финансовом году, который начнётся 1 октября 2019-го, будет противостояние России и Китаю. Об этом заявил глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео в своём выступлении перед конгрессом по поводу финансирования Госдепа.

«Прежде всего, мы сделаем всё необходимое, чтобы Китай и Россия не смогли получить стратегическое преимущество в эпоху возобновления конкуренции великих держав», — заявил Помпео.

«Мы продолжим стремиться к окончательной, полностью проверяемой денуклеаризиации Северной Кореи и будем поддерживать народ Венесуэлы в его стремлении к мирному восстановлению демократии и процветанию», — отметил госсекретарь.

Помпео подчеркнул, что ведомство запрашивает бюджет в размере $40 млрд, чтобы «защитить граждан CША в стране и за рубежом и способствовать процветанию и ценностям Америки».

Отвечая на вопросы о «вмешательстве» России в избирательную кампанию 2016-го, Помпео сказал, что Москва, помимо тех выборов президента, оказывала влияние «и в 2012, и в 2008, и в 2004 годах».

США не смогли доказать «вмешательство» России в выборы в 2016 году, поэтому пытаются найти другую почву для обвинений, убеждён первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Во-первых, надо, чтобы господин Помпео прочитал доклад (спецпрокурора США Роберта. — RT) Мюллера повнимательнее — это что касается выборов 2016 года. Во-вторых, мы об этом говорили: не будет одной причины, они придумают что-то другое. Это будет непрерывный процесс нагнетания жёсткой русофобии», — сказал он RT.

Заявление Помпео о «вмешательстве» прокомментировал и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Если послушать Помпео, то Россия вмешивается в выборы в США с тех пор, когда он ещё в школу ходил. И Буша-младшего мы якобы выбрали, и Обаму, и его шефа Трампа тоже мы... А самого Помпео, случаем, на его пост не мы назначили? Тут есть над чем поразмыслить конгрессу и либеральным СМИ», — написал он в Twitter.

Если послушать Помпео, то Россия вмешивается в выборы в США с тех пор, когда он ещё в школу ходил. И Буша-мл. мы якобы выбрали, и Обаму, и его шефа Трампа тоже мы... А самого Помпео, случаем, на его пост не мы назначили? Тут есть над чем поразмыслить конгрессу и либеральным СМИ. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 марта 2019 г.

Такое заявление — проявление информационной войны, убеждён член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.



«Из этого тезиса следует, что и Буш, и Обама, не говоря уже о Трампе — «наши» президенты? — приводит его слова РИА Новости. — Это информационная война, не более того».

А заявление Помпео о противостоянии Москве и Пекину можно расценивать как попытку навязать миру однополярную модель, убеждён член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Вашингтон давно пытается навязать миру однополярную модель. Другое дело, что чисто в практическом плане это, видимо, означает невозможность урегулирования российско-американских отношений и, соответственно, новую волну санкционных пакетов», — сказал он RT.

В то же время по отношению к Китаю, который достаточно сильно зависит от американского рынка, будет продолжаться политика торговых войн, подчеркнул Безпалько.

«Что касается Китая, это достаточно мощная страна в военном и экономическом отношении, но всё-таки весьма зависимая от американского рынка. Так что, вероятно, там будут продолжаться торговые войны с переменным успехом», — добавил эксперт.

«Нужно обращать внимание на дела»

В четверг, 28 марта, было опубликовано интервью президента США Дональда Трампа телеканалу Fox News, в котором глава американской администрации заявил, что стремится к «отличным отношениям» с Россией и Китаем, но «фейковые новости» искажают его намерения.

Также по теме «Латинская Америка превращается в задний двор США»: как Белый дом призывает Россию покинуть Венесуэлу Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы. По его словам, для реализации этого плана рассматриваются...

«Никто не проявлял большую жёсткость по отношению к России, чем Дональд Трамп, никто и близко не был, — приводит слова Трампа ТАСС. — И вместе с тем мы хотим, чтобы у нас были отличные отношения с Россией. Мы хотим, чтобы у нас были отличные отношения с Китаем. Всё это было бы разумно, это было бы отлично для нас».

Он также подчеркнул, что «воздействие на выборы было нулевым».

«Думаю, важно понимать, что ни Россия, ни кто-либо другой не повлияли каким-либо образом на голоса. Важно, чтобы люди это знали, — заявил президент США. — Пытались ли они, как упорно они пытались и знал ли президент Обама... Суть в том, что воздействие на выборы 2016 года было нулевым».

Напомним, 25 марта был опубликован доклад по итогам расследования связей между Трампом и Москвой, которое вёл спецпрокурор Роберт Мюллер. В нём говорится, что никаких доказательств существования сговора нет.

Как указывает Богдан Безпалько, «отличные отношения» с РФ и Китаем Трамп намерен установить лишь в том случае, если Москва и Пекин будут готовы пожертвовать собственными интересами.

«Для Трампа прекрасные отношения с Россией и Китаем означают полную сдачу собственных интересов Москвы и Пекина. Он не просто сказал, что Россия должна уйти из Венесуэлы, он заявил, что выведет Россию из Венесуэлы. Расценивать это как попытку улучшить отношения по меньшей мере странно. На заявления Трампа об улучшении отношений не нужно обращать внимания, нужно обращать внимание на дела», — заключил Безпалько.

27 марта Трамп заявил, что Россия «должна уйти» из Венесуэлы, в связи с чем его администрация рассматривает «все варианты». Такое заявление глава государства сделал на встрече с супругой оппозиционера Хуана Гуаидо Фабианой Розалес.

В МИД РФ отмечали, что присутствие российских военнослужащих в Венесуэле регулируется двусторонними договорённостями. А официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя заявление Трампа, напомнила о его словах по вопросу вывода американских войск из Сирии.

«Он заявлял, что США выведут войска из Сирии, прошёл месяц. Хотелось бы уточнить: вышли или нет? Прежде чем распоряжаться судьбой других стран, я бы посоветовала так же свободно реализовывать обещания, которые даны международному сообществу», — сказала она в эфире Первого канала.

«Трамп может бросать слова на ветер, высказывая сегодня одну точку зрения, завтра — прямо противоположную. Это его стиль. За этим стилем он, по сути, скрывает свои реальные цели. И эти цели совершенно несовместимы с интересами России, Китая и других независимых государств. США «эпохи Трампа» достаточно явно это демонстрируют в разных частях мира, нарушая суверенитет и целостность тех или иных стран», — сказал RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.