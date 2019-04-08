В Госдуме оценили заявление об «усталости» в конгрессе США от санкций

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT публикации о том, что в конгрессе США наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в выборы.

«Усталость от санкций в отношении России уже давно появилась в американском бизнес-сообществе, поскольку любые искусственные политизированные меры, которые воздвигаются на пути экономического развития и внешнеторгового взаимодействия негативным образом сказываются на интересах бизнесменов, предпринимателей. Поэтому вся эта неуёмная политика Белого дома, русофобская, уже начинает раздражать американских бизнесменов»,— считает депутат.

Морозов отметил, что логическим решением был бы пересмотр политики Вашингтона в отношении России.

«За годы введения этих незаконных ограничений, которые в Вашингтоне называют санкциями, ничего не изменилось. Россию экономически ослабить не удалось, у нас много других союзников помимо США», — отметил Морозов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на сенатора Марко Рубио, который является одним из авторов законопроекта о санкциях против России, сообщило, что в конгрессе наблюдается «небольшая усталость» от таких инициатив.