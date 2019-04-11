В Госдуме поддержали заявление политика ФРГ о незаконности санкций США
- РИА Новости
«Это заявление очень важное и значимое. Конечно, оно не является большим открытием. Совершенно очевидно, что санкции США, как в отношении немецких компаний, так и в целом экономические санкционные меры против России, являются нарушением духа нормальных международных отношений», — заявил Новиков.
Депутат также отметил, что не все в Европе сегодня могут себе позволить открыто заявлять о неверном курсе политики Соединённых Штатов.
«Европейцы не желают ссориться с США, находятся в фарватере проводимой ими политической линии. Тем важнее, что находятся голоса, выступающие за здравый смысл и защиту собственных интересов, против их игнорирования в угоду Вашингтону», — сказал он.
Ранее Хармс заявил, что применение санкций США в отношении европейских компаний, которые сотрудничают с российскими организациями, принципиально считается нарушением норм международного права.
Он отметил, что «санкции США, которые были введены или подготовлены с апреля 2018 года, больше не показывают чёткой политической цели».