«Попытки пугать выглядят нелепо»: в МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциями

Попытки запугать Москву ограничительными мерами за легитимное сотрудничество с Каракасом выглядят нелепо. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в США высказались против присутствия российских военных в Венесуэле и пригрозили новыми санкциями. В Совфеде подчеркнули, что Белый дом должен изменить свои подходы к глобальной политике на фоне формирования многополярного мира.

В российском МИД прокомментировали недавние заявления Вашингтона о вероятности введения санкций против Москвы из-за событий в Венесуэле.

«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова добавила, что Вашингтон вводил так много санкций по разным поводам, «что Москва просто сбилась со счёта и перестала обращать на них внимание».

Представитель МИД пояснила, что российская сторона чётко обозначила цель прилёта своих специалистов в Каракас.

«Ни о каких «воинских контингентах» речь не идёт. Соответственно, абсолютно безосновательны домыслы насчёт проведения Россией в Венесуэле неких «военных операций», — написала Захарова.

Вместе с тем она отметила, что Вашингтон, вероятно, судит по себе, пытаясь приписать Москве планы, которые США вынашивают в отношении Венесуэлы.

«Вновь высокомерно объявляется, что у них «все опции на столе». В этой связи неплохо бы, к примеру, узнать, что делают многочисленные американские военные инструкторы в соседней с Венесуэлой Колумбии», — задалась вопросом Захарова.

Она связала американскую «нервозность» с неудачной попыткой быстрой смены власти в Каракасе. Захарова отметила, что своими действиями Вашингтон не оставил себе пространства для дипломатического манёвра.

«Своей самоуверенностью Вашингтон лишь «подставил» тех в Латинской Америке и Западной Европе, кто вслед за ним опрометчиво поспешил признать главой Венесуэлы самозванца, которого народ не избирал», — сказала представитель МИД.

В заключение в МИД порекомендовали США «прекратить грозить Венесуэле, душить её экономику и толкать к гражданской войне, открыто попирая международное право».

«Призываем все венесуэльские политические силы, ставящие интересы родины выше собственных амбиций, к диалогу. Готовы всемерно содействовать его налаживанию», — подытожили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Россия делает всё, чтобы сформировался многополярный мир»

Напомним, 24 марта российские СМИ сообщили о прилёте в Каракас двух российских самолётов. На борту находилась группа военных специалистов, которые прибыли для двусторонних консультаций. Вскоре после этих событий американские официальные лица неоднократно высказывали своё недовольство этим обстоятельством.

Так, 24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что России следует покинуть Венесуэлу и для реализации этого сценария рассматриваются «все варианты». 29 марта к вопросу военно-технического сотрудничества Москвы и Каракаса вернулись ещё два крупных чиновника — советник Белого дома Джон Болтон и спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Также по теме «Действуют в личных интересах»: США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы В Госдепе заявили, что у Москвы нет полной свободы действий в Венесуэле, и пригрозили новыми санкциями. В ведомстве предположили, что...

В заявлении Болтона говорилось, что Соединённые Штаты «решительно предостерегают» игроков за пределами Западного полушария от размещения военных активов в Венесуэле.

«Мы будем считать такие провокационные действия прямой угрозой международному миру и безопасности региона», — говорилось в сообщении под авторством Болтона, которое распространил Белый дом.

В свою очередь, Абрамс на брифинге для прессы предупредил Россию, что у неё нет полной свободы действий в Венесуэле, и допустил вероятность новых санкций против Москвы.

«Для русских было бы ошибкой думать, что они обладают полной свободой действий. Это не так», — сказал он.

Американские санкции уже никак не могут повлиять на экономическое развитие страны, потому что российская экономика к этому адаптировалась. Такую точку зрения в беседе с RT высказал член Совета Федерации Игорь Морозов.

«Те результаты роста, которые она показывает, говорят о том, что мы уже научились планировать как элемент риска всю санкционную политику США и их партнёров», — сказал парламентарий.

Он предположил, что обеспокоенность Белого дома и США может быть обусловлена тем, что Москва, в отличие от американцев, решила поддержать государственность Венесуэлы.

«Российские советники поддерживают контакты с венесуэльскими военными на основе договора о военно-техническом сотрудничестве от 2001 года. Договора, который не нужно ратифицировать в Национальной ассамблее, который не зависит от американцев», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что Россия вышла на траекторию глобальной политики сильной, могучей державой, поэтому игнорировать её даже на основании Доктрины Монро уже невозможно.

«Россия делает всё, чтобы сформировался многополярный мир. Глобального доминирования США больше нет. Белый дом должен к этому привыкнуть и изменить свои подходы к глобальной политике», — заключил парламентарий.