Немецкий политик осудила заявление депутата ЕП о «Северном потоке — 2»

Премьер-министр федеральной земли Германии Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг осудила слова кандидата на пост главы Еврокомиссии Манфреда Вебера о строительстве «Северного потока — 2».

По словам Швезиг, Веберу следует представлять интересы всей Германии. Она также назвала странным тот факт, что политик решил уведомить граждан своей страны через польскую газету Polska Times.

«Очень странно, он сообщает немцам через польскую газету, что он против проекта, который Германия поддерживает на протяжении многих лет», — сказала премьер в беседе с ZDF.

По её словам, Германия должна отказаться от атомной энергии, бурого и каменного угля к 2038 году, но для этого необходимо найти временное решение, которым может стать газовое обеспечение.

Ранее Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2». Политик отметил, что в случае становления главой ЕК он будет «использовать все возможности, чтобы заблокировать» проект.

Представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер прокомментировала его заявление.

В марте президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о позиции Дании по газопроводу «Северный поток — 2».