Лавров заявил о бесцеремонном вмешательстве США в строительство «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с членами Международного совета по сотрудничеству и инвестициям заявил, что Соединённые Штаты бесцеремонно вмешиваются в процессы, связанные со строительством газопровода «Северный поток — 2».

«Вмешательство в процесс формирования проекта «Северный поток — 2» со стороны Соединённых Штатов просто бесцеремонно — чего стоят регулярные публичные заявления посла США в Берлине, который просто требует от германского правительства изменить свою позицию», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава Госдепартамента Майк Помпео заявил, что Европа не намерена отказываться от реализации проекта «Северный поток — 2», несмотря на усилия США.

Он отметил, что Вашингтон «сделал практически всё возможное», чтобы убедить страны ЕС воспрепятствовать прокладке трубопровода.

Подробнее — в материале RT.