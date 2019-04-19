Лавров заявил о бесцеремонном вмешательстве США в строительство «Северного потока — 2»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с членами Международного совета по сотрудничеству и инвестициям заявил, что Соединённые Штаты бесцеремонно вмешиваются в процессы, связанные со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Лавров заявил о бесцеремонном вмешательстве США в строительство «Северного потока — 2»
  • © MFA Russia/via Globallookpress.com
  • globallookpress.com

«Вмешательство в процесс формирования проекта «Северный поток — 2» со стороны Соединённых Штатов просто бесцеремонно — чего стоят регулярные публичные заявления посла США в Берлине, который просто требует от германского правительства изменить свою позицию», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава Госдепартамента Майк Помпео заявил, что Европа не намерена отказываться от реализации проекта «Северный поток — 2», несмотря на усилия США.

Он отметил, что Вашингтон «сделал практически всё возможное», чтобы убедить страны ЕС воспрепятствовать прокладке трубопровода.

Подробнее — в материале RT.

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