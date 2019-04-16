Гройсман назвал «Северный поток — 2» гибридным оружием России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости остановить «агрессию» России в энергетике, в том числе в рамках проекта «Северный поток — 2», который стал «гибридным оружием» Москвы.

Об этом сообщается на сайте правительства Украины.

«Мы рассматриваем проект «Северный поток — 2» как ещё один вид гибридного оружия», — заявил Гройсман на встрече с коллегой из Словакии Петером Пеллегрини.

По словам главы украинского кабинета министров, реализация данного проекта приведёт к «уничтожению украинской газотранспортной системы», которая является ключевой в доставке топлива в ЕС.

«Агрессор должен заплатить высокую цену за свои действия», — подчеркнул премьер Украины.

Ранее о намерении продолжать борьбу со строительством «Северного потока — 2» объявил президент Украины Пётр Порошенко.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT назвал слова Порошенко «красивыми» предвыборными обещаниями.