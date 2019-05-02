«Всё ради достижения меркантильных целей»: почему в Минэнерго США назвали Россию «ненадёжным» поставщиком газа

Министр энергетики США Рик Перри считает, что поставки газа из России якобы нельзя считать надёжными. Выступая на энергетическом форуме в Брюсселе, он также отметил, что американский СПГ станет прекрасной альтернативой российскому топливу для европейских стран. Впрочем, эксперты подчёркивают, что многолетняя история экспорта газа из РФ опровергает высказывания Перри. Кроме того, представители государств Европы заявили, что не станут отказываться от сотрудничества с Москвой в этой сфере, а СПГ из Соединённых Штатов не может на равных конкурировать с трубопроводными поставками из-за разницы в цене.

Поставки природного газа из России в Европу обходятся недорого, но их нельзя считать надёжными. С таким заявлением во время энергетического форума в Брюсселе выступил министр энергетики США Рик Перри. При этом в качестве доказательства якобы «ненадёжности» российских газовых поставок он привёл опыт «друзей из Украины».

«Если дешевизна поставок — это всё, о чём вы беспокоитесь, тогда вы можете не покупать BMW или Mercedes-Benz, одни из лучших автомобилей, которые есть в ЕС. Вы можете купить дешёвый автомобиль у кого-то другого, но он может быть ненадёжным. То же самое касается российского газа», — заявил Перри.

По его словам, «надёжным» поставщиком газа могут считаться Соединённые Штаты. В то же время он в очередной раз выразил позицию Вашингтона в отношении российских проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Мы остаёмся надёжными поставщиками газа. Поэтому мы думаем, что получение газа из США — весьма привлекательная альтернатива для европейских стран. По этим же причинам мы выступаем против строительства «Северного потока — 2», а также «Турецкого потока», — сказал глава американского Минэнерго.

Он подчеркнул, что проект компании Nord Stream 2 AG позволит Москве получить ещё больший контроль над внешней политикой Европы. В этой связи американский министр указал, что американская сторона якобы пытается укрепить энергобезопасность Европы, поскольку этот фактор играет критически важную роль для суверенитета и свободы стран континента.

Наряду с этим американский посол в ЕС Гордон Сондланд сообщил, что США готовы провести либерализацию процесса получения лицензий на экспорт сжиженного природного газа в Европу.

Между тем в России отметили, что заявления представителя Вашингтона не соответствуют действительности.

«Российский газ более выгодный и с коммерческой точки зрения, и с точки зрения применения: гибкость в поставках, минимальный и максимальный объёмы — в зависимости от спроса. Безопасность поставок и коммерческие условия по сравнению с американским СПГ более приемлемые», — заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с RT.

Как указал парламентарий, США делают всё для достижения собственных «меркантильных целей».

Опыт энергетических поставок из СССР, а потом и России показывает, что за их бесперебойность волноваться не стоит и каких-либо преимуществ у танкеров с СПГ в вопросе безопасности нет, заявил RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович.

«Американцы пытаются приводить различные аргументы в пользу своего СПГ, но проблема заключается в цене, которая не является конкурентоспособной по сравнению с ценой трубопроводного газа. Ускоренная выдача лицензий не разрешит ситуацию, практика показывает, что ни экономические, ни политические методы особо не работают в их пользу», — заметил Митрахович.

Европа — за конкурентную торговлю

В свою очередь, еврокомиссар Ариас Каньете на полях форума в Брюсселе заявил, что газ ещё долгое время будет важным компонентом энергетического баланса ЕС до окончательного перехода к более чистым источникам энергии. Поэтому роль американского СПГ на европейском энергетическом рынке может возрасти при конкурентоспособных ценах.

По мнению государственного секретаря в Министерстве энергетики ФРГ Андреаса Файхта, в сбалансированную стратегию развития европейской энергосистемы должны входить как поставки по трубопроводам, так и в виде СПГ. Однако на данный момент цена сжиженного газа не является конкурентоспособной.

Представитель французской компании Global LNG Engie Гордон Уотерс также полагает, что Европа должна иметь различные варианты получения энергоресурсов, поэтому в числе прочего необходимо продолжить реализацию проекта «Северный поток — 2».

Работы по укладке в Балтийском море труб проекта «Северный поток — 2»

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«Растущий рынок СПГ представляет собой вариант поставок в Европу, но мы хотим в конечном счёте как можно больше опций. Российский, норвежский, британский газ остаётся хорошим источником, а газ из США, конечно, является прекрасным добавлением к этому», — констатировал он.

Между тем глава германского Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сменила на этом посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель, в интервью агентству DPA в очередной раз напомнила, что в Германии выступают за реализацию проекта трансбалтийского трубопровода «Северный поток — 2», в том числе из-за отказа страны от атомной энергетики и угля.

«Северный поток — 2» — это две нити газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые укладываются от побережья России в Балтийском море до Германии. Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2019 года.