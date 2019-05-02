В Госдуме оценили позицию Минэнерго США по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
«То, что заявляют американские политики и не только — это не новость. Это политизация бизнеса, по сути, коммерции. Никакой угрозы российский газ для Европы не представляет», — отметил Завальный.
По словам депутата, российский газ более выгоден Европе по нескольким параметрам.
«Российский газ более выгодный и с коммерческой точки зрения и с точки зрения применения: гибкость в поставках, минимальный и максимальный объёмы — в зависимости от спроса. Безопасность поставок и коммерческие условия поставок по сравнению с американским СПГ более приемлемы», — пояснил Завальный.
По мнению парламентария, США пугают ЕС повышением зависимости, а сами достигают таких «меркантильных целей», как «продвижение» своего газа на европейский рынок.
Ранее в Минэнерго США объяснили позицию по «Северному потоку — 2».