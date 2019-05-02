В Госдуме оценили позицию Минэнерго США по «Северному потоку — 2»

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что страна выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку, по мнению Вашингтона, он усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза.

«То, что заявляют американские политики и не только — это не новость. Это политизация бизнеса, по сути, коммерции. Никакой угрозы российский газ для Европы не представляет», — отметил Завальный.

По словам депутата, российский газ более выгоден Европе по нескольким параметрам.

«Российский газ более выгодный и с коммерческой точки зрения и с точки зрения применения: гибкость в поставках, минимальный и максимальный объёмы — в зависимости от спроса. Безопасность поставок и коммерческие условия поставок по сравнению с американским СПГ более приемлемы», — пояснил Завальный.

По мнению парламентария, США пугают ЕС повышением зависимости, а сами достигают таких «меркантильных целей», как «продвижение» своего газа на европейский рынок.

Ранее в Минэнерго США объяснили позицию по «Северному потоку — 2».