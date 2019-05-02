В Минэнерго США объяснили позицию по «Северному потоку — 2»

Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку, по мнению Вашингтона, он усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза. С таким заявлением выступил министр энергетики США Рик Перри на конференции по СПГ в Брюсселе.

«Мы выступаем против использования энергетики, чтобы принуждать страны... Мы думаем, что получение газа из США является очень привлекательной альтернативой для европейских стран», — цитирует его РИА Новости.

По словам Перри, «11 европейских стран зависят от российского газа вплоть до 75% от их общего импорта».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты бесцеремонно вмешиваются в процессы, связанные со строительством газопровода «Северный поток — 2».

Он, в частности, отметил, что Вашингтон «сделал практически всё возможное», чтобы убедить страны Евросоюза воспрепятствовать прокладке трубопровода.

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал позицию Дании относительно «Северного потока — 2».