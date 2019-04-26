Риторика против выгоды: как Польша намерена сокращать зависимость от российских энергоресурсов

Польские импортёры нефти утверждают, что могут заместить поставки из России, используя альтернативные маршруты. Эти высказывания появились в связи с загрязнением нефти, идущей из РФ по трубопроводу «Дружба». Между тем это далеко не первые заявления Польши об энергонезависимости. Ранее президент страны Анджей Дуда отмечал, что расширение терминала СПГ в Свиноуйсьце и запуск газопровода из Норвегии в Польшу через Данию обеспечат государству «суверенитет в плане поставок» энергоресурсов. Впрочем, эксперты полагают, что польские власти не готовы отказаться от углеводородов из России, а слова о независимости и диверсификации нужны для укрепления позиций в ходе переговоров, в частности с «Газпромом».

Польские импортёры российской нефти утверждают, что могут заместить поставки сырья из России, используя альтернативные маршруты доставки энергоносителей. Такие заявления прозвучали после сообщения Варшавы об остановке транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Соответствующее заявление накануне выпустило польское Министерство энергетики, а белорусская компания «Гомельтранснефть» уведомила российскую сторону о приостановке поставок в западном направлении. Причиной такого решения в Варшаве назвали низкое качество нефти, которое может повредить оборудованию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Польше и Германии.

После этого крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компании PKN Orlen завила, что наличие запасов нефти в её хранилищах, а также контракты, заключённые с саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, помогут восполнить возможную нехватку сырья.

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«Благодаря реализовавшейся политике диверсификации направлений поставок, которую проводила Orlen Group, сейчас 50% нефти, которую PKN Orlen приобретает для завода в Плоцке, поступает не с российского направления. Например, из Норвегии, Анголы, Нигерии и Саудовской Аравии», — цитирует заявление компании польское радио RMF24.

По словам члена правления Orlen по вопросам развития Збигнева Лещиньского, они готовы работать без российской нефти несколько месяцев.

В то же время Лещиньский подчеркнул, что Orlen получила данные об улучшении качества нефти. «До нас доходят сигналы, что в транзитном нефтепроводе «Дружба» на участке, который, конечно, не находится в Польше, качество нефти уже может быть лучше. Ожидаем, что в ближайшие дни качество нефти улучшится», — цитирует Лещиньского ТАСС.

Другой польский импортёр российской сырья — Grupa Lotos SA — заявил, что рассматривает маршруты доставки нефти через терминал Гданьска. О возможности использования альтернативных российскому маршрутов для доставки в Польшу нефти ранее заявляло и польское Министерство энергетики.

В начале февраля 2019 года в интервью одной из крупнейших польских газет Rzeczpospolita гендиректор Orlen Даниэль Обайтек отметил, что его компания проводит политику, направленную на увеличение поставок нефти не из России с целью «обеспечения энергетической безопасности Польши».

Тем не менее, согласно опубликованным в прошлом году данным Центробанка страны, 76% покупаемой поляками нефти шло именно из России.

Как отмечало в мае 2018 года агентство Reuters, за обеспечение диверсификации поставок нефти полякам пришлось дорого заплатить в буквальном смысле этого слова: нефть, поступавшая из других стран, стоила дороже российской.

Автозаправка PKN Orlen в Кракове

globallookpress.com

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Напомним, о повышенном уровне органических хлоридов в российской нефти, идущей на запад, первыми сообщили в Белоруссии ещё на прошлой неделе. Белорусская сторона даже приостановила поставки дизельного топлива и бензина на Украину, в Польшу и страны Балтии. В российском Министерстве энергетике, в свою очередь, заявляли, что держат ситуацию под контролем, и инцидент с загрязнением нефти носит технический характер.

Как отметил в интервью RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, ситуация с поставками загрязнённой нефти в Польшу и Белоруссию требует расследования, но должна вскоре нормализоваться. Вместе с тем, по его словам, в долгосрочной перспективе Варшава не станет отказываться от закупок российской нефти.

«В отличие от газовой сферы, где поляки готовы закупать более дорогой газ по высоким ценам, лишь он был не российским, нефтяная отрасль менее политизирована», — объяснил RT Юшков.

По словам эксперта, отказавшись от российской нефти, польские компании рискуют серьёзно проиграть.

«Поставки нефти из России более выгодны. Себестоимость доставки по танкерной схеме гораздо выше, — отметил Юшков. — Под вопросом и то, хватит ли пропускной способности у нефтепроводов, идущих из портов на НПЗ».

Помочь соседям

Информация о приостановке поставок в Польшу российской нефти появилась на фоне заявления польского руководства относительно закупок другого углеводородного сырья — сжиженного природного газа. 24 апреля президент страны Анджей Дуда сообщил, что Польша в скором времени «не только станет полностью суверенной в плане газовых поставок, но и обеспечит подобного рода безопасность своим соседям».

Президент Польши Анджей Дуда в Свиноуйсьце

© prezydent.pl

Как отмечает государственное «Радио Польша», президент упомянул в этом контексте Украину и Чехию.

Соответствующее заявление Анджей Дуда сделал в балтийском порту Свиноуйсьце на церемонии подписания договора о выделении средств для расширения терминала сжиженного природного газа. Эти работы на 60% будут профинансированы Европейским Союзом.

Как отмечает «Радио Польша», мощность терминала планируется увеличить с нынешних 5 млрд кубометров до 7,5 млрд кубометров газа в год. По словам польского президента, значительная часть этого газа будет идти из Соединённых Штатов. Выступая в Свиноуйсьце, Дуда подчеркнул, что прошлой осенью Варшава заключила соглашение с Вашингтоном на 20 лет, предусматривающее поставки сжиженного газа, эквивалентные объёму в 40 млрд кубометров, и анонсировал подписание новых контрактов с американскими компаниями.

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Также глава польского государства связал достижение будущего энергетического суверенитета Польши не только с расширением СПГ-терминала, но и с планами строительства трубопровода Baltic Pipe, по которому в Польшу через Данию должен поступать природный газ из Норвегии. Проект 15 апреля получил финансирование со стороны ЕС в размере €214,9 млн.

Пропускная способность нового трубопровода, запуск которого запланирован на 2022 год, должна составить 10 млрд кубометров в год. По данным информационного портала Euractiv, текущий уровень потребления природного газа в Польше составляет 14 млрд кубометров в год.

В феврале представитель правительства Польши по делам энергетики Петр Намский заявлял, что Варшава не будет продлевать истекающий в 2022 году долгосрочный контракт с «Газпромом». Он также особо отметил роль газопровода Baltic Pipe в процессе диверсификации поставок газа в Польшу. В том же месяце посол США в Варшаве Джорджет Мосбахер заявила, что Польша станет центром реэкспорта американского СПГ в Европе.

Как отмечает Игорь Юшков, с экономической точки зрения все эти проекты несостоятельны, ведь даже действующий в Польше СПГ-терминал не загружен на полную мощность. Причина в том, что это попросту невыгодно.

«Всё упирается в экономику, СПГ гораздо дороже, чем имеющийся российский трубопроводный газ, поэтому поляки не задействовали даже имеющийся терминал на полную мощность, — отмечает эксперт.

По его словам, нерентабельны и поставки из Норвегии: добыча газа в этой стране не растёт, стоит он недёшево, и только вливание денег из бюджета ЕС может заставить компании взяться за Baltic Pipe.

«Большой вопрос — смогут ли они обеспечить загрузку газопровода? — отмечает эксперт. — А ведь ещё нужно обеспечить ту же Украину с потреблением около 10 млрд кубов. Но тогда газа попросту не хватит и придётся выбирать: обеспечивать себя или Украину, не говоря уже о других соседних странах».

По мнению эксперта, на деле Польша не намеревается отказываться от российского газа, в том числе идущего по реверсной схеме из Германии, и попросту укрепляет свои переговорные позиции перед общением с «Газпромом».

Речь идёт как о попытках добиться скидок на потребляемый газ, так и о желании выторговать более выгодные для Варшавы условия транзита российского топлива по газопроводу «Ямал—Европа», идущего через Польшу.

Газокомпрессорная станция на Украине

Reuters

© Gleb Garanich

Амбиции и деньги

Как отметил в интервью RT заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов, реально Польша не сможет заместить российский газ ни американским, ни норвежским, ни каким-то иным.

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Вся борьба Варшавы за диверсификацию поставок углеводородов сводится к выбиванию денег из бюджета ЕС на инфраструктурные проекты и поднятию своего политического статуса как одного из важных энергетических хабов в Европе.

«В этом вся Польша: с одной стороны — имперские амбиции, а с другой — стремление урвать денег у ЕС», — заявил RT Фролов.

Польша традиционно выступает за сокращение закупок российского газа странами Европы, выступая одним из главных оппонентов проекта «Северный поток — 2». Так, 18 апреля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сравнил покупку Германией газа у нашей страны с приобретением «оружия президента Путина». Вашингтон поддерживает Варшаву в этом вопросе и предлагает Европе покупать свои энергоресурсы.

«У Польши чешется имперский комплекс. С помощью энергетических проектов они пытаются повысить зависимость окружающих государств от себя», — отмечает Александр Фролов.

По мнению эксперта, Украина здесь — первый кандидат. В 2017 году поляки уже тестировали возможность поставок газа в эту страну. И в принципе они могут оказаться выгодными для Польши и официального Киева, но не для украинского народа, утверждает Фролов. Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешёвый газ «по всему миру».

«Для поляков это будет экономически выгодно. Хоть они и будут покупать американский СПГ втридорога, но на продажах Украине смогут получить прибыль, — отмечает эксперт. — Украине же важно не обеспечить собственную энергобезопасность, а показать, что они не используют российский газ. А тут поляки предлагают им потрясающий пиар-ход: получать альтернативный российскому газ в виде СПГ, да ещё и похвалиться, что это газ из самих США».

Правда, в реализации этого проекта тоже есть свои подводные камни. Потребуются деньги на модернизацию украинской газотранспортной системы, а их у Киева нет. Вместе с тем, несмотря на громкие заявления, Украина продолжает покупать российский газ. Но поступает он от европейских трейдеров, которые, в свою очередь, получают процент от перепродажи и поэтому вовсе не заинтересованы в появлении конкурентов из Польши.

«Если труба из Польши на Украину и будет построена, то вряд ли по ней будет перекачиваться более 1 млрд кубометров. — Европейские компании, перепродающие Украине российский газ, тоже имеют свой интересы, и им не понравится, что Польша попытается у них эту маржу отнять», — подытожил Александр Фролов.