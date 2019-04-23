Рабочий момент: Белоруссия приостановила экспорт топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии

Белоруссия приостановила поставки топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии. Причиной такого шага, как отметили в Минске, стало ухудшение качества импортируемой из России нефти: загрязнённое в ходе перекачки энергосырьё вызвало сбои в работе белорусских НПЗ. Москва уже занимается решением проблемы. При этом в Минске заявили о желании начать закупки углеводородов из других стран до конца года. Согласно оценке экспертов, действия соседнего государства потребуют дополнительных затрат и приведут к удорожанию производимых нефтепродуктов, что спровоцирует падение спроса на белорусское топливо.

Белоруссия приостановила поставки светлых нефтепродуктов, бензинов и дизельного топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии. Об этом во вторник, 23 апреля, заявил заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб. По его словам, причиной такого решения стало ухудшение качества поставляемой из России нефти, передаёт агентство БЕЛТА.

«Снижение объёма экспорта происходит для того, чтобы обеспечить полностью внутренний рынок в полном объёме», — пояснил Сергей Гриб.

19 апреля представители концерна «Белнефтехим» сообщили о завышенном уровне органических хлоридов в российском энергосырье. Источник загрязнения был обнаружен на участке Самара — Унеча южного направления нефтепровода «Дружба». Как пояснили в компании, снижение качества поставляемых углеводородов вызывает сбои в работе белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

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«Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ. В настоящее время принимаются оперативные меры по минимизации последствий переработки нефти, не соответствующей стандарту, и обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами. Специалистами концерна оценивается уровень потерь от ухудшения качества нефти», — приводит БЕЛТА слова пресс-секретаря «Белнефтехима» Марины Костюченко.

Кроме того, как подчеркнул Сергей Гриб, на данный момент белорусская сторона также пытается не допустить санкций со стороны своих энергетических партнёров после приостановки экспорта нефтепродуктов.

В России на ситуацию отреагировали незамедлительно. Согласно заявлению Минэнерго, загрязнение поставляемой в Белоруссию нефти носит технический характер, и ситуация находится под постоянным наблюдением министерства. Как ожидается, качество энергосырья в трубопроводе «Дружба» будет полностью нормализовано в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Руководство «Белнефтехима» 23 апреля проводит встречу с представителями ПАО «Транснефть» для обсуждения образовавшейся проблемы и способов ликвидации её последствий. При этом, как заявил зампредседателя белорусского концерна Владимир Сизов, стороны уже договорились об увеличении прокачки российской нефти нужного качества по северной ветке нефтепровода «Дружба».

«На наше обращение в «Транснефть» с просьбой оказать содействие (по вопросу увеличения прокачки нефти по северной ветке. — RT) последовала реакция, мы благодарны российским коллегам. Я ожидаю официального решения со дня на день», — цитирует ТАСС Сизова.

Как завил в интервью телеканалу «Беларусь 1» генеральный директор предприятия «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко, качество поставляемой из России нефти уже начало постепенно улучшаться.

Ожидается, на этом фоне произошедший инцидент не приведёт к ухудшению российско-белорусских отношений в энергетике, экономике или политике. Об этом в беседе с RT заявил начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Поставки через другие страны

Сергей Гриб заявил, что уже до конца 2019 года Белоруссия рассчитывает начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии и Украины. По его словам, сегодня белорусские НПЗ могут перерабатывать 18 сортов нефти из разных государств.

Впрочем, как полагают опрошенные RT аналитики, заявления представителей Белоруссии носят больше политических характер и не скажутся на объёмах продаж российской нефти. Так, по мнению аналитиков, Минск пытается выпросить у Москвы более выгодные условия торговли для поддержания прибыльности своих НПЗ.

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«На российский экспорт ситуация серьёзно не повлияет. Белоруссия в нём заинтересована, но хотела бы увеличить доходы от прокачки, либо сохранить прежние цены на покупаемую для собственных нужд нефть. На данный момент цена энергосырья растёт из-за введённого в России налогового манёвра», — отметил в беседе с RT главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

Эксперт подчеркнул, что поступающая из альтернативных источников нефть через Прибалтику или Украину окажется для Белоруссии значительно дороже. По словам Александрова, сейчас Минск получает нефть из России по самому короткому маршруту и относительно выгодной цене, поскольку обе страны входят в Таможенный союз.

«Поставки из Прибалтики или через Украину предполагают, что сначала нефть поступает в эти страны танкерным флотом, и затем в портах происходит перевалка, подача в трубопроводы и последующая прокачка до белорусских НПЗ. Это делает переработку в Белоруссии такой нефти с последующим реэкспортом экономически непривлекательной, особенно если сравнивать с переработкой российской нефти, получаемой на особых условиях в рамках единого таможенного пространства», — пояснил Александров.

Переработка Белоруссией дорогой нефти приведёт в конечном итоге к увеличению стоимости произведённого топлива, что может вызвать снижение спроса на белорусское горючее со стороны главных покупателей — Великобритании, Нидерландов и Украины. Об этом в интервью RT рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. По его словам, с начала года поставки белорусского топлива в европейские страны снизились на 17—30%, и только Киев продолжает закупать прежние объёмы.

«В этом случае единственной надеждой Минска будет Украина, которая остро нуждается в топливе и готова приобретать его за более высокую цену, чем другие контрагенты, а возросшая закупочная цена будет компенсирована низкой стоимостью транспортировки. Более вероятным сценарием выглядит увеличение закупок российского сырья с целью «захвата» украинского рынка, с которым совсем недавно перестала работать Россия», — заключил Николаев.