«Северный поток — 2» позволит европейцам экономить €8 млрд в год

Пресс-служба компании Nord Stream 2 AG заявила, что доступ европейских граждан к газопроводу «Северный поток — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию.

«Если газопровод будет построен к концу 2019 года и введён в эксплуатацию в 2020 году, европейские семьи получат доступ к источнику газа с более низкой себестоимостью и сэкономят €8 млрд в год. Это произойдёт за счёт того, что цены снизятся на 13%», — указали в пресс-службе оператора проекта.

В компании отмечают, что затягивание запуска проекта не выгодно никому, так как отсутствие доступа к недорогому газу повысит уровень цен на него по всей Европе.

Как указывает издание со ссылкой на Nord Stream 2 AG, за каждый день задержки запуска газопровода рядовые граждане и промышленные предприятия будут вынуждены платить €20 млн.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов в беседе с ФАН оценил выгоду газопровода «Северный поток — 2» для Евросоюза.