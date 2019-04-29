«Северный поток — 2» позволит европейцам экономить €8 млрд в год

Короткая ссылка
Пресс-служба компании Nord Stream 2 AG заявила, что доступ европейских граждан к газопроводу «Северный поток — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию.

«Если газопровод будет построен к концу 2019 года и введён в эксплуатацию в 2020 году, европейские семьи получат доступ к источнику газа с более низкой себестоимостью и сэкономят €8 млрд в год. Это произойдёт за счёт того, что цены снизятся на 13%», — указали в пресс-службе оператора проекта.

В компании отмечают, что затягивание запуска проекта не выгодно никому, так как отсутствие доступа к недорогому газу повысит уровень цен на него по всей Европе.

Как указывает издание со ссылкой на Nord Stream 2 AG, за каждый день задержки запуска газопровода рядовые граждане и промышленные предприятия будут вынуждены платить €20 млн.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов в беседе с ФАН оценил выгоду газопровода «Северный поток — 2» для Евросоюза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить