«Северный поток — 2» позволит европейцам экономить €8 млрд в год
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию.
«Если газопровод будет построен к концу 2019 года и введён в эксплуатацию в 2020 году, европейские семьи получат доступ к источнику газа с более низкой себестоимостью и сэкономят €8 млрд в год. Это произойдёт за счёт того, что цены снизятся на 13%», — указали в пресс-службе оператора проекта.
В компании отмечают, что затягивание запуска проекта не выгодно никому, так как отсутствие доступа к недорогому газу повысит уровень цен на него по всей Европе.
Как указывает издание со ссылкой на Nord Stream 2 AG, за каждый день задержки запуска газопровода рядовые граждане и промышленные предприятия будут вынуждены платить €20 млн.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов в беседе с ФАН оценил выгоду газопровода «Северный поток — 2» для Евросоюза.