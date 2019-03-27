Эксперт оценил выгоду «Северного потока — 2» для ЕС
- РИА Новости
«Во-первых, часть газа из австрийского хаба будет перенаправлена непосредственно потребителям в Германии. Будет экономия на издержках. Это может напрямую повлиять на снижение транзита газа через Украину», — заявил он.
Во-вторых, как рассказал эксперт, стратегические планы Европы заключаются в отказе от угля и нефтепродуктов при генерации электричества в пользу более экологического и практичного газа.
Как отметил Карпов, европейские потребители хотят себя обезопасить и улучшить конкурентоспособность своей продукции посредством контроля сырьевых цен.
20 февраля руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с проектом «Северный поток — 2».