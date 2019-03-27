Эксперт оценил выгоду «Северного потока — 2» для ЕС

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов в беседе с ФАН оценил выгоду газопровода «Северный поток — 2» для Евросоюза.

«Во-первых, часть газа из австрийского хаба будет перенаправлена непосредственно потребителям в Германии. Будет экономия на издержках. Это может напрямую повлиять на снижение транзита газа через Украину», — заявил он.

Во-вторых, как рассказал эксперт, стратегические планы Европы заключаются в отказе от угля и нефтепродуктов при генерации электричества в пользу более экологического и практичного газа.

Как отметил Карпов, европейские потребители хотят себя обезопасить и улучшить конкурентоспособность своей продукции посредством контроля сырьевых цен.

20 февраля руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с проектом «Северный поток — 2».