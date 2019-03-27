Эксперт оценил выгоду «Северного потока — 2» для ЕС

Короткая ссылка
Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов в беседе с ФАН оценил выгоду газопровода «Северный поток — 2» для Евросоюза.
Эксперт оценил выгоду «Северного потока — 2» для ЕС
  • РИА Новости

«Во-первых, часть газа из австрийского хаба будет перенаправлена непосредственно потребителям в Германии. Будет экономия на издержках. Это может напрямую повлиять на снижение транзита газа через Украину», — заявил он.

Во-вторых, как рассказал эксперт, стратегические планы Европы заключаются в отказе от угля и нефтепродуктов при генерации электричества в пользу более экологического и практичного газа.

Как отметил Карпов, европейские потребители хотят себя обезопасить и улучшить конкурентоспособность своей продукции посредством контроля сырьевых цен.

20 февраля руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с проектом «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить