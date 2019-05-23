«Приняли к сведению»: Германия отвергает санкции США против участников «Северного потока — 2»

Берлин отвергает экстратерриториальные санкции, которые США могут наложить на компании, задействованные в строительстве «Северного потока — 2». Об этом заявили в Минэкономики ФРГ. Так в ведомстве отреагировали на слова министра энергетики США Рика Перри, пригрозившего участникам проекта «очень и очень жёсткими» ограничительными мерами. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность, что строительство газопровода будет завершено. В Москве неоднократно подчёркивали, что Вашингтон использует методы недобросовестной конкуренции, чтобы продавать в Европу американский сжиженный газ.

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые США могут наложить на задействованные в строительстве «Северного потока — 2» компании. Об этом заявили в Минэкономики ФРГ.

«Мы приняли к сведению эти заявления (Перри. — RT), не комментируем их. Мы принципиально отвергаем экстратерриториальные санкции», —отметила представитель немецкого министерства.

В ведомстве таким образом отреагировали на слова министра энергетики США Рика Перри, который заявил о планах Вашингтона ввести санкции против компаний — участников проекта «Северный поток — 2».

Он выразил надежду, что сенат и палата представителей США одобрят проект ограничительных мер.

«В этом документе будут прописаны очень и очень жёсткие санкции для компаний, которые продолжат вести дела, связанные с реализацией «Северного потока — 2», — сказал Перри на брифинге во время визита в Киев по случаю инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

«Северный поток — 2» — это две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Магистраль проходит от российского побережья до Германии через Балтийское море. Строительством занимается компания Nord Stream 2 AG, также в реализации проекта участвуют европейские компании Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Ввод магистрали в эксплуатацию запланирован на 2019 год, однако возможен перенос срока на 2020-й из-за позиции Дании, которая до сих пор не выдала необходимых разрешений.

«Проект не имеет никакого отношения к политике»

Ранее Соединённые Штаты неоднократно заявляли о намерении противостоять реализации «Северного потока — 2». Так, госсекретарь США Майк Помпео призвал не позволить продолжать реализацию проекта.

«Россия хочет иметь «Северный поток — 2», чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить (реализацию проекта. — RT)», — сказал глава Госдепа в начале мая.

Примерно в то же время американские СМИ сообщили, что в конгрессе разрабатывается проект санкционных ограничений против участников строительства трубопровода. Не исключено, что глава Минэнерго США в своём высказывании упоминал именно этот документ.

Так, 13 мая стало известно, что сенаторы США Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, который предусматривает введение ограничительных мер против физических лиц и организаций, участвующих в реализации «Северного потока — 2».

Согласно документу лицам, продающим суда или сдающим их в аренду в рамках строительства газопровода, предлагается запретить въезд в Соединённые Штаты. Кроме того, сенаторы выступили с инициативой заморозить все активы этих лиц на территории США. В законопроекте также отмечается необходимость введения ограничений в отношении тех, кто финансирует, страхует и технически обслуживает соответствующие суда.

В Москве попытки Вашингтона помешать реализации «Северного потока — 2» считают недобросовестной конкуренцией, поскольку США предлагают Европе закупать американский сжиженный газ.

«Любые действия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта, являются не чем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, чем, собственно, уже давно занимаются США, что является неприемлемым не только для нас, но и для многих стран Европы, стран ЕС, о чём они также открыто заявляли», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что проект по большей части уже реализован, его финансирование обеспечено и реализация идёт быстрыми темпами.

«Проект этот в интересах обеспечения энергобезопасности Европы, он в коммерческих интересах европейских производителей, в первую очередь Германии, и он не имеет никакого отношения к политике», — подчеркнул Песков.

Ранее в поддержку «Северного потока — 2» высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заявила, что действия европейских властей по отношению к газопроводу не смогут помешать его строительству. В данном случае Меркель говорила о поправках к Газовой директиве ЕС, которые предусматривают дополнительные требования к ряду газопроводов.

«Проект в значительной степени одобрен. Новая Газовая директива даёт Еврокомиссии больше возможностей для обжалования. Но и она этому (строительству. — RT) не помешает», — приводит слова Меркель газета Handelsblatt.

Положительно оценивает проект и канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Я, как убеждённый европеец, считаю этот проект положительным, как немецкое правительство и многие другие страны в Европейском союзе. Я думаю, что мы вместе сможем реализовать этот проект», — отметил Курц.