Песков указал на поведение США «времён Дикого Запада» в энергетике

Короткая ссылка
Проект газопровода «Северный поток — 2» станет важнейшим вкладом в энергетическую безопасность Европы, производители газа из США вместо честной конкуренции предпочитают «вести себя как во времена Дикого Запада», заявил в интервью программе SophieCo на RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» является масштабным международным проектом, который реализуется «в интересах стран — экспортёров и импортёров природного газа».

«Данная инициатива станет важнейшим вкладом в энергетическую безопасность Европы, а также составит серьёзную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива. Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада. Они просто достают из кобуры револьвер со словами: «Нет! Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ. Нас не волнует, что он как минимум на 30% дороже российского газа», — сказал Песков, отвечая на вопрос о «Северном потоке — 2».

Ранее представители Министерства энергетики США назвали американский СПГ «газом свободы» и «молекулами американской свободы».

В апреле госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не добился успеха в попытках убедить Европу не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2».

Позднее американский дипломат призвал не дать России продолжить реализацию проекта газопровода.

В бундестаге отмечали, что российский газ более привлекателен для ФРГ с экологической точки зрения, чем СПГ из США. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить