Песков указал на поведение США «времён Дикого Запада» в энергетике

Проект газопровода «Северный поток — 2» станет важнейшим вкладом в энергетическую безопасность Европы, производители газа из США вместо честной конкуренции предпочитают «вести себя как во времена Дикого Запада», заявил в интервью программе SophieCo на RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» является масштабным международным проектом, который реализуется «в интересах стран — экспортёров и импортёров природного газа».

«Данная инициатива станет важнейшим вкладом в энергетическую безопасность Европы, а также составит серьёзную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива. Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада. Они просто достают из кобуры револьвер со словами: «Нет! Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ. Нас не волнует, что он как минимум на 30% дороже российского газа», — сказал Песков, отвечая на вопрос о «Северном потоке — 2».

Ранее представители Министерства энергетики США назвали американский СПГ «газом свободы» и «молекулами американской свободы».

В апреле госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не добился успеха в попытках убедить Европу не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2».

Позднее американский дипломат призвал не дать России продолжить реализацию проекта газопровода.

В бундестаге отмечали, что российский газ более привлекателен для ФРГ с экологической точки зрения, чем СПГ из США.