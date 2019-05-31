Песков указал на поведение США «времён Дикого Запада» в энергетике
Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» является масштабным международным проектом, который реализуется «в интересах стран — экспортёров и импортёров природного газа».
«Данная инициатива станет важнейшим вкладом в энергетическую безопасность Европы, а также составит серьёзную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива. Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада. Они просто достают из кобуры револьвер со словами: «Нет! Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ. Нас не волнует, что он как минимум на 30% дороже российского газа», — сказал Песков, отвечая на вопрос о «Северном потоке — 2».
Ранее представители Министерства энергетики США назвали американский СПГ «газом свободы» и «молекулами американской свободы».
В апреле госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не добился успеха в попытках убедить Европу не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2».
Позднее американский дипломат призвал не дать России продолжить реализацию проекта газопровода.
В бундестаге отмечали, что российский газ более привлекателен для ФРГ с экологической точки зрения, чем СПГ из США.