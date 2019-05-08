Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»

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США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»
  • РИА Новости

«Россия хочет иметь «Северный поток — 2» для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить (реализацию проекта. — RT)», — цитирует ТАСС Помпео. 

Ранее Помпео, выступая в конгрессе, заявил, что США не удалось добиться успеха в попытках убедить Европу не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2». 

3 мая американский посол в Германии Ричард Гренелл вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за «Северного потока — 2».

В марте эксперт Сергей Чижов прокомментировал НСН сообщения о позиции Дании по газопроводу

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