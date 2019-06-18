Зеленский считает, что «Нафтогаз» и «Газпром» договорятся о транзите

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время «Нафтогаз» и «Газпром» смогут договориться по транзиту газа из России через Украину.
Зеленский считает, что «Нафтогаз» и «Газпром» договорятся о транзите
  • Reuters

«Сейчас мы ведём переговоры. И я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен — мы договоримся. И никто Украине не будет выкручивать руки», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев предупредил страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить