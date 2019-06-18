Зеленский считает, что «Нафтогаз» и «Газпром» договорятся о транзите

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время «Нафтогаз» и «Газпром» смогут договориться по транзиту газа из России через Украину.

«Сейчас мы ведём переговоры. И я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен — мы договоримся. И никто Украине не будет выкручивать руки», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев предупредил страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.