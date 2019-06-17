Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса

Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.

«Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьёзно. Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах», — заявила она.

Зеркаль назвала «весьма вероятным», что новое соглашение не будет заключено к 1 января 2020 года.

Ранее глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что новому правительству необходимо будет «архибыстро» заканчивать в первую очередь переговоры о поставках газа напрямую на Украину. Бойко напомнил, что он и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук дважды «проводили переговоры, один раз — в Москве и другой раз — в Санкт-Петербурге».

В марте эксперт Александр Охрименко прокомментировал НСН заявление украинской стороны о плане действий на случай провала переговоров по транзиту газа.