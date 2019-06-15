Бойко призвал власти Украины закончить переговоры о поставках газа

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что новому правительству необходимо будет «архибыстро» заканчивать в первую очередь переговоры о поставках газа напрямую на Украину.

Бойко напомнил, что он и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук дважды «проводили переговоры, один раз — в Москве и другой раз — в Санкт-Петербурге».

«Я считаю, что нам, как только сейчас будет смена правительства, надо архибыстро заканчивать в первую очередь переговоры о поставках газа напрямую, потому что это прямой интерес Украины», — заявил Бойко.

22 марта стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл встречу в Москве с Бойко и Медведчуком.