Бойко призвал власти Украины закончить переговоры о поставках газа

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Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что новому правительству необходимо будет «архибыстро» заканчивать в первую очередь переговоры о поставках газа напрямую на Украину.

Бойко напомнил, что он и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук дважды «проводили переговоры, один раз — в Москве и другой раз — в Санкт-Петербурге».

«Я считаю, что нам, как только сейчас будет смена правительства, надо архибыстро заканчивать в первую очередь переговоры о поставках газа напрямую, потому что это прямой интерес Украины», — заявил Бойко.

22 марта стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл встречу в Москве с Бойко и Медведчуком.

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