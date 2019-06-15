«Не осознаёт глубинные проблемы»: Зеленский пообещал иностранные инвестиции в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведёт переговоры по вопросу иностранных инвестиций в инфраструктуру Донбасса. По его словам, средства начнут поступать «в ближайшее время». Он также сообщил о готовящихся преобразованиях в законодательстве, призванных облегчить работу малому и среднему бизнесу и построить «государство в смартфоне». По мнению экспертов, подобные заявления не имеют реальных предпосылок: на востоке страны идёт вооружённый конфликт, который отпугивает инвесторов, а состояние украинской экономики создаёт множество барьеров для государственной поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведёт переговоры с иностранными инвесторами об их участии в инфраструктурных проектах в Донбассе.

«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — приводит его слова пресс-служба.

Отметим, что в этом регионе продолжается конфликт между Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками. По словам Зеленского, мирное урегулирование этого противостояния — его главная задача.

«Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — сказал он 14 июня.

Однако с момента вступления в должность глава государства не совершил конкретных шагов в этом направлении. Более того, официальный представитель 24-й отдельной мехнизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий 13 июня заявил, что украинские военнослужащие продвинулись вглубь «серой зоны» и остановились в непосредственной близости от столицы ДНР — Донецка. Он назвал это «маленькой победой».

В самой республике информацию о продвижении украинских военных опровергли. Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ к Донецку не приближались, однако усилили обстрелы.

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«То, что вооружённые формирования Украины усилили интенсивность обстрелов, — подтверждаю, это так. Продвижение их вглубь Марьинки — нет», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Источник RT в ВСУ тогда отмечал, что украинская армия медленно продвигается к позициям ДНР.

«Это делается специально, чтобы не привлекать большого внимания общественности к этому процессу, чтобы не вызывать хаоса и паники. Цель этого стратегическая — создать плацдарм для дальнейшего захвата территорий. Военные говорят, что уже могут взять Горловку за три дня без особых проблем. Нужен только приказ», — отмечал он.

В связи с обстановкой в Донбассе инвесторы вряд ли решатся на инвестиции в регион, отметил политолог и экономист Александр Дудчак.

«От этого разговора (с инвесторами. — RT) толку никакого не будет, никто не будет вкладывать в территорию, где ведутся боевые действия. Если он чем-то решил отличаться от предыдущих, кто пытался управлять Украиной последние пять лет, то это у него выходит не очень удачно», — сказал он RT.

С помощью подобных заявлений Зеленский стремится укрепить позиции своей партии на предстоящих выборах, убеждён член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Его многие слова и дела, конечно, связаны с избирательной кампанией. На нынешней Украине, которая находится в состоянии внутреннего конфликта, не только в Донбассе, но и в состоянии культурного конфликта, конфессионального, — все его заявления по поводу развития вызывают очень большие вопросы», — сказал он RT.

© Анатолий Степанов / AFP

«Ситуация никак не поменяется»

Помимо инвестиций в Донбасс, Зеленский пообещал также реформировать систему государственного управления для поддержки малого бизнеса. Главная задача этих преобразований, по словам президента Украины, — создать «государство в смартфоне».

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Представители партии Зеленского «Слуга народа» ранее уже заявляли о намерении проводить такую политику в области государственного управления. На данный момент это политобъединение не входит в Раду и готовится к досрочным выборам в украинский парламент, которые состоятся 21 июля.

Согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», проведённого с 6 по 9 июня, партию Зеленского поддерживают 47,5% тех, кто намерен проголосовать. Этого показателя будет недостаточно, чтобы занять большинство мест в парламенте и самостоятельно, без коалиции, сформировать кабинет министров. При этом в партии отмечали, что их задача — занять более половины депутатских кресел.

«Пришло время впервые за 28 лет кому-то честно сказать, что мы готовы взять ответственность за ситуацию в стране», — сказал 11 июня представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

При этим реализация «государства в смартфоне» при существующих проблемах с развитием украинской экономики будет крайне сложной задачей, убеждён директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Я думаю, что Зеленский и его команда не осознают глубинные проблемы — сколько средств необходимо инвестировать, чтобы запустить эти программы, какие барьеры, внутренние и внешние, необходимо преодолеть для того, чтобы это стало реальностью. Мне кажется, что реализовать в полной мере «государство в смартфоне» будет очень сложно», — сказал он RT.

Похожей точки зрения придерживается Дудчак. По его словам, предпосылок для развития малого бизнеса на Украине нет.

«Сейчас закрывают намного больше частных предприятий, чем открывается. Речь идёт о десятках тысяч за последнее время. Ситуация с приходом Зеленского никак не поменяется», — подчеркнул он.