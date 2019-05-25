«Финансовая петля»: сможет ли Зеленский решить экономические проблемы Украины

При сохранении текущих темпов роста ВВП Украине потребуется более 50 лет, чтобы сравняться по уровню доходов с Польшей, заявили во Всемирном банке. В докладе организации, посвящённом экономике Украины, отмечается, что Киев должен приложить усилия для завершения ключевых реформ и «достигнуть прогресса в борьбе с коррупцией». Один из ключевых макроэкономических рисков, согласно документу, — выплаты по государственному долгу, которые Киев обязан сделать в 2019—2021 годы. Как прогнозируют эксперты, опрошенные RT, Владимиру Зеленскому придётся идти на уступки западным фондам и брать новые кредиты, чтобы выполнять обязательства. По мнению аналитиков, экономика Украины не может существовать без финансовой помощи.

Всемирный банк прогнозирует, что при сохранении текущих темпов роста ВВП Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов современной Польши. По данным международного фининститута, основным вызовом для Киева являются незавершённые реформы. Именно они тормозят экономическое развитие страны.

«Для ускорения экономического роста Украине нужно стремительно продвигаться в реализации незавершённых ключевых реформ, — заявила Сату Кахконен, региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине. — Это подразумевает открытие рынка сельскохозяйственной земли, разделение энергетического сектора, усиление управления в государственных банках, достижение прогресса в борьбе с коррупцией и обеспечение финансовой стабильности».

В докладе отмечается, что пока Украина не показала необходимых темпов роста.

«Экономика Украины растёт всё ещё недостаточно высокими темпами, чтобы снизить уровень бедности и догнать соседние европейские страны по уровню доходов населения, — говорится в документе. — Чтобы снизить уровень бедности, который по-прежнему превышает докризисные показатели, необходимо обеспечивать ускоренные темпы экономического роста в течение длительного периода времени».

Во Всемирном банке указывают, что Украине следует «предпринимать больше усилий», если Киев рассчитывает выйти на высокий уровень доходов.

«На сегодняшний день Украина далека от этой цели. По объёму ВВП на душу населения Украина остаётся на уровне беднейших стран региона, таких как Молдавия, Армения и Грузия», — констатирует автор доклада.

Сбор зерновых на Украине

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Одним из ключевых макроэкономических рисков для Украины Всемирный банк назвал выплаты по государственному долгу, которые приходятся на 2019—2021 годы. Отмечается, что Киев будет вынужден расплачиваться с кредиторами в условиях бюджетного дефицита. В связи с этим, как сообщает ВБ, Украине потребуется «мобилизация надлежащего финансирования от международных финансовых учреждений».

«В период с 2019 по 2021 год Украине предстоит выплачивать значительные суммы по своим долговым обязательствам, что потребует мобилизации соответствующего международного финансирования и дальнейшего укрепления государственных финансов для достижения целевого показателя бюджетного дефицита. Для погашения государственного долга и финансирования дефицита бюджета будут необходимы новые заимствования в размере порядка 8% ВВП ($11 млрд в год). При этом планируется, что около 40% этих средств будут получены из внешних, а остальные — из внутренних источников», — отмечается в докладе.

Кредитная петля

Как пояснил RT экономист и политолог Александр Дудчак, выплата долгов станет одной из главных проблем нового президента Украины Владимира Зеленского.

В 2018 году объём государственных обязательств страны к ВВП составил 60,9%. И хотя этот показатель за последние годы снижается, по словам эксперта, ситуация для экономики Украины по-прежнему неблагоприятная.

«Зеленский будет изыскивать средства для возвращения кредитов, которые взял Пётр Порошенко в международных финансовых организациях в первые годы торжества «революции достоинства». Сообщение Всемирного банка отражает общую обеспокоенность Запада платёжеспособностью Украины», — сказал Дудчак.

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По данным Минфина Украины, совокупный объём внешнего долга страны составляет 1,372 трлн гривен (более $52 млрд). Основным кредитором Киева является Международный валютный фонд (МВФ). На обслуживание внешних обязательств уходит около 5% ВВП страны.

Всего по государственному долгу в 2019 году Украина должна заплатить 459,6 млрд гривен (более $17 млрд), в том числе по внешнему — 149,8 млрд гривен (порядка $6 млрд).

Рост долговой нагрузки экс-президент Украины Пётр Порошенко оправдывал необходимостью обеспечения макроэкономической стабильности на фоне глубокого падения ВВП в 2014—2015 годах и девальвации национальной валюты. Большую часть заёмных средств правительство Украины вкладывало в золотовалютные резервы.

«В 2014—2015 годах уровень золотовалютного резерва составлял $5 млрд, а выплаты в тот год составляли $7 млрд. Угроза банкротства Украины казалась неотвратимой. Сегодня уровень золотовалютных резервов составляет почти $21 млрд», — заявил Порошенко в феврале.

Однако в МВФ неоднократно указывали, что объём украинского золотовалютного резерва остаётся недостаточным. Например, постоянный представитель Международного валютного фонда на Украине Йоста Люнгман считает, что наиболее приемлемый для Киева показатель — не менее $30 млрд.

По словам Дудчака, благодаря увеличению золотовалютного резерва Киев смог сдержать дальнейший обвал гривны, которая с 2014 года рухнула в три раза по отношению к доллару. При этом он указывает, что такая политика негативно отразилась на состоянии украинской промышленности.

«Однако инвестиции в ЗВР осуществлялись в ущерб промышленному развитию страны. По большому счёту золотовалютные резервы нужны МВФ как гарантия возврата долгов», — пояснил эксперт.

Встреча Петра Порошенко с директором МВФ Кристиной Лагард

© Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

По мнению Дудчака, действия Порошенко привели к тому, что Украина была вынуждена принимать непопулярные антисоциальные законы.

В частности, под давлением кредиторов Киев поднял в несколько раз коммунальные тарифы. В ближайшее время, как полагает Дудчак, Украина разрешит свободный оборот сельхозземель, о котором упоминается в сообщении Всемирного банка.

«Суть финансовой петли, в которую угодила Украина, заключается в том, что её экономика не может существовать без западных кредитных инъекций. Это позволяет кредиторам диктовать свои условия, лишая Киев, например, такого важнейшего стратегического актива, как земля. Также с помощью кредитных инструментов осуществляется так называемое внешнее управление Украиной», — констатировал Дудчак.

Идейная пустота

Опрошенные RT эксперты обратили внимание на то, что у Зеленского отсутствует чёткая программа экономических реформ. В своих предвыборных выступлениях он обещал сократить тарифы на услуги ЖКХ, повысить зарплаты и пенсии, а также увеличить количество рабочих мест.

В представлении Зеленского экономика страны должна стать максимально прозрачной — сейчас теневой сектор составляет до трети ВВП Украины.

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Однако комплекс конкретных мер и реформ новый президент пока не представил. На сегодняшний день известно, что команда Зеленского будет руководствоваться идеологией либертарианства, которая предполагает минимальное участие государства в социально-экономических процессах.

«Новый глава государства рассчитывает, что экономика Украины сможет развиваться по законам свободного рынка, но его нет. Рынок поделён между олигархическими кланами, которые устанавливают порядки, не позволяющие пробиваться малому и среднему бизнесу», — отметил Дудчак.

По его словам, либертарианство — это абсурд, который отражает идейную пустоту команды Зеленского и отсутствие в ней адекватного представления о том, как вывести экономику из кризиса.

По данным социологического опроса группы «Рейтинг», украинцы ждут от нового президента кардинальных перемен в социально-экономической сфере, причём в короткие сроки.

Однако на Украине отсутствуют предпосылки для ощутимого улучшения в экономике, считает замдекана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Как и все президенты Украины, Зеленский будет выпрашивать западные инвестиции под предлогом экономической слабости из-за пресловутой «российской агрессии». Но, как правило, в «жертву» никто вкладывать не хочет. Иностранный инвестор предпочитает работать в стабильной, самодостаточной и предсказуемой стране», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

По мнению Суздальцева, «единственное, чем Киеву может помочь Запад, — это новые транши и «бесценные советы» по урезанию прав граждан на нормальную соцзащиту».

Эксперт полагает, что основная задача Запада — не допустить окончательного обвала экономики Украины и её дефолта. Для проведения «шоковых» реформ, которых требуют кредиторы, Украине необходимо стабильное состояние экономики и уверенный рост реальных доходов населения. В противном случае, как прогнозирует собеседник, Киеву не избежать масштабных социальных волнений и политических скандалов.