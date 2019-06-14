Зеленский назвал мир в Донбассе своей главной целью

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком заявил, что его главная цель — прекращение конфликта в Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского лидера.
Зеленский назвал мир в Донбассе своей главной целью
  • ©Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — сказал Зеленский.

По его словам, решение нельзя затягивать, так как «Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население».

Он добавил, что для установления мира украинские власти осуществляют ряд шагов.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского создаёт новые возможности для урегулирования ситуации в Донбассе.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе. 

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