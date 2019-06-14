Болтон оценил возможность достижения мира в Донбассе при Зеленском

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Избрание президентом Украины Владимира Зеленского создаёт новые возможности для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Избрание президента Зеленского создаёт новую возможность для мира в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений США и России, но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и участвовала в этом серьёзно», — написал он в Twitter.

Ранее французский МИД сообщил, что Париж и Берлин решительно выступают за урегулирование конфликта на востоке Украины в нормандском формате.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе. 

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