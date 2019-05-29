Франция и ФРГ выступили за продолжение переговоров в нормандском формате

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Французский МИД сообщил, что Париж и Берлин решительно выступают за урегулирование конфликта на востоке Украины в нормандском формате.
Франция и ФРГ выступили за продолжение переговоров в нормандском формате
  • Reuters

«Франция и Германия решительно выступают за разрешение конфликта на востоке Украины в так называемом нормандском формате», — говорится в коммюнике МИД Франции.

Отмечается, что встреча глав МИД Франции и Германии с президентом Украины Владимиром Зеленским «создаст возможность подтвердить свою готовность придать новый импульс переговорному процессу».

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Польши, Швеции, Франции, Германии приедут в ближайшее время в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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