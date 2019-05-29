Франция и ФРГ выступили за продолжение переговоров в нормандском формате
- Reuters
«Франция и Германия решительно выступают за разрешение конфликта на востоке Украины в так называемом нормандском формате», — говорится в коммюнике МИД Франции.
Отмечается, что встреча глав МИД Франции и Германии с президентом Украины Владимиром Зеленским «создаст возможность подтвердить свою готовность придать новый импульс переговорному процессу».
Ранее стало известно, что министры иностранных дел Польши, Швеции, Франции, Германии приедут в ближайшее время в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.