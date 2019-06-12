Вопрос коалиции: сможет ли партия Зеленского сохранить лидерство до выборов в Раду
- Reuters
- © Kacper Pempel
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» остаётся фаворитом намеченных на 21 июля внеочередных парламентских выборов. Об этом свидетельствует мониторинг электоральных настроений украинских граждан, который был проведён социологической группой «Рейтинг» с 6 по 9 июня.
«Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями», — говорится в сообщении.
При этом политическая сила за неделю потеряла 0,7% поддержки. Ранее на этой неделе партия, которую возглавляет Дмитрий Разумков, представила свою политическую программу, а также список из 100 кандидатов на должность депутата Рады. Среди них — соратники Зеленского, входившие в его команду во время президентской избирательной кампании, общественные деятели, известные спортсмены и другие активисты, а также экс-коллеги президента по студии «Квартал 95».
Вдобавок представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук сообщил, что партия «Слуга народа» готова к формированию большинства в Верховной раде.
«Пришло время впервые за 28 лет кому-то честно сказать, что мы готовы взять ответственность за ситуацию в стране», — говорил он 11 июня в эфире телеканала ICTV.
Наряду с этим лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко отмечала готовность образовать со «Слугой народа» «коалицию действий» в новом парламенте. 12 июня она даже провела встречу с Владимиром Зеленским в администрации президента Украины. По её словам, велась беседа о текущей ситуации в стране и «о том, как воплотить в жизнь изменения, которых от новой власти ожидают люди».
Добавим, что, согласно опросу социологической группы «Рейтинг», эта политсила набирает 7,5%, опережая партию «Голос» (6,4%) бывшего музыканта Святослава Вакарчука. При этом большей поддержкой обладают лишь «Европейская солидарность» (7,9%), возглавляемая экс-президентом Петром Порошенко, и «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (10,4%).
Все эти партии преодолевают проходной барьер, составляющий 5%.
- Архивное фото. Урны для голосования на выборах на Украине
- globallookpress.com
- © Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com
«Победителем, очевидно, будет партия «Слуга народа»
Как заметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, четвёрка лидеров на предстоящих выборах в Раду уже определилась. По его словам, в последних опросах соотношение сил практически не меняется. Такая расстановка сохранится вплоть до досрочных выборов, намеченных на 21 июля, если не возникнет серьёзных скандалов или иных форс-мажорных ситуаций.
«Победителем, очевидно, будет партия «Слуга народа», второе место, скорее всего, займёт партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Третья позиция пока является наиболее спорной, и здесь происходит достаточно серьёзное противостояние между партиями Порошенко и Тимошенко. Ещё одна интрига — сможет ли какая-либо ещё партия преодолеть проходной барьер. Текущий опрос показывает, что это «Голос» Вакарчука, но позиция партии пока не настолько очевидна, скорее всего, им придётся серьёзно побороться, чтобы пройти в Верховную раду», — заметил эксперт.
По его словам, сомнений в победе партии Зеленского практически нет, однако вопрос в том, получит ли она абсолютное большинство для формирования правительства или ей придётся с кем-то договариваться. В этой связи, считает политолог, есть два варианта: «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина».
«Если Зеленский вступит в коалицию с политсилой Бойко, в этом случае есть вероятность того, что новое правительство возьмёт курс на мир в Донбассе и на нормализацию отношений с Россией. Если образуется коалиция с Тимошенко, то в большей степени будет характерна проамериканская ориентация — с учётом тех связей и контактов, которые Тимошенко имеет с рядом американских политиков», — указал Шаповалов в беседе с RT.
Как считает политолог Юрий Светов, предстоящие парламентские выборы на Украине будут похожи на президентские, когда избиратели в большей степени голосовали против Петра Порошенко. По его мнению, эта ситуация принесёт дополнительные баллы в копилку «Слуги народа».
«Голосование на выборах в Раду будет носить протестный характер. Те партии, которые сейчас представлены в парламенте, продолжают демонстрировать себя как сторонники той политической системы, что была при Порошенко. Все действия против Зеленского, против его указов лишний раз это подчёркивают. Он победил с огромным перевесом, народ ему оказал доверие», — отметил собеседник RT.
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