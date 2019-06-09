«Использует кредит недоверия к старой власти»: Зеленский пообещал отправить «в нокаут» прежнюю политическую систему

Владимир Зеленский провёл съезд партии «Слуга народа». Президент Украины пообещал, что вместе со своими соратниками отправит «в нокаут» старую политическую систему. Его партия также представила программу, с которой пойдёт на выборы в Верховную раду 21 июля. Кроме того, обнародован список 100 кандидатов в депутаты. В него вошли сторонники Зеленского, которые работали в его предвыборном штабе, а также бывшие коллеги по студии «Квартал 95» и известные общественные деятели. Эксперты отмечают, что новый президент делает ставку на лозунги, реализовать которые будет затруднительно.

В воскресенье, 9 июня, в Национальном ботаническом саду Киева прошёл съезд партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского.

На нём партия представила свою политическую программу. На официальной странице организации в Facebook опубликованы её основные положения, разбитые на 16 тем.

По мнению сторонников главы государства, результаты президентских выборов, на которых Зеленского поддержали 73% избирателей, говорят о стремлении украинцев к кардинальным переменам в стране. Как подчёркивается в заявлении, «старая политическая система, система коррупции, лжи и произвола» не способна провести такие реформы.

«Мы воплотим курс президента Зеленского в конкретных законопроектах и ​​политических решениях, сформируем профессиональное правительство, которому будет доверять народ Украины, и вместе внедрим кардинальные изменения, которые помогут нам сделать Украину свободной, независимой, успешной страной мечты», — говорится в программе партии.

Зеленский, выступая на съезде, заявил, что его партия сможет отправить старую систему в «нокаут».

«Слуга народа» — это не бренд, это — наше мировоззрение, это то, что поможет Украине установить другую систему. Не перезагрузить старую, а установить новую систему. И мы начали это делать 21 апреля вместе с вами, но мы сделали только первый небольшой шаг. Это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут. Мы сделаем это вместе», — сказал президент Украины.

Таким образом Зеленский апеллирует к антирейтингу старой власти, в которой разочаровались большинство граждан Украины, отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«Данное заявление относится к предвыборным технологиям и стремлению за счёт рассчитанной на избирателя риторики получить какие-то голоса. Тем не менее пройти это может, кредит недоверия к старой власти очень высок. Однако пока мы имеем дело с детской политической ветрянкой в условиях выборов. Ну а диагноз реального заболевания политического режима Украины не за горами», — сказал он RT.

Такие громкие заявления — риторика, призванная привлечь потенциальных избирателей, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Это была просто предвыборная риторика для того, чтобы мобилизовать электорат, чувствительный именно к этим лозунгам. Это, прежде всего, социальные лозунги, лозунги о прекращении войны, об изменениях. Что же касается их реализации, Зеленскому с этим будет очень тяжело. По крайней мере, пока он не предпринимает каких-то усилий, даже не обсуждает никакие изменения», — сказал он RT.

Кроме того, партия Зеленского представила кандидатов на выборах в парламент страны 21 июля. На данный момент в списке указаны 100 человек. Среди них — соратники Зеленского, которые входили в его команду во время президентской избирательной кампании, общественные деятели, известные спортсмены и другие активисты, а также экс-коллеги президента по студии «Квартал 95».

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Безпалько отметил, что партия «Слуга народа» — это партия личности, которая построена вокруг фигуры Зеленского.

«Наполовину это старые люди, наполовину — новые из «Квартала 95», которые не обладают политическим опытом и попали туда из-за дружбы с Зеленским. Так что в данной ситуации, конечно, все эти люди попадут в парламент и будут лояльны президенту. Но этого мало для того, чтобы сменить строй в стране. Это смена персон, а не строя», — подчеркнул эксперт.

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«Элементы мобилизации людей»

В партии «Слуга народа» отмечают, что обещанные преобразования должны помочь побороть коррупцию, создать подотчётную населению децентрализованную власть. Так, в программе содержится обещание отменить депутатскую неприкосновенность и предусмотреть механизм отзыва избирателями депутатов, потерявших доверие.

Сторонники Зеленского намерены также перевести большинство госуслуг в цифровую форму, «перезагрузить» прокуратуру, сделать антикоррупционные органы независимыми. Кроме того, как обещают в партии, правоохранительные органы потеряют «функции ущемления бизнеса».

Некоторые пункты программы затрагивают экономические вопросы. Так, партия предлагает провести национальный аудит с привлечением международных компаний, создать условия для инвестиций иностранцев украинского происхождения. Как заявили представители «Слуги народа», эти и другие меры направлены на достижение «среднеевропейского уровня доходов и качества жизни украинцев».

Отметим, что согласно рейтингу глобального индекса человеческого развития ООН, опубликованного осенью 2018 года, Украина занимает 88 место в мире из 189 стран. Ниже этого показателя из других европейских стран только Молдавия — она на 112 месте.

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Эксперты указывают, что программа партии Зеленского — популистская и состоит из лозунгов, которые должны привлечь избирателей. Как указал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, неприкосновенность депутатов гарантирует, что на народных избранников не будет оказываться давление.

«Если говорить объективно, неприкосновенность депутатам нужна, чтобы на них не могли оказывать давление как с помощью избирателя, так и с помощью какого-нибудь преследования. Так что, я думаю, что это всё — элементы мобилизации людей для того, чтобы эти люди поверили именно партии Зеленского», — подчеркнул он.

«Продолжит воевать с Радой»

Как указал профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев, ещё ничто не говорит о том, что Зеленский и его партия реализуют свои предвыборные обещания. При этом, по словам эксперта, маловероятно, что «Слуга народа» получит большинство в Раде.

«Сейчас он может спокойно ничего не принимать с тактической точки зрения, объясняя это тем, что главное — победить в Верховной раде и только потом вносить изменения. До выборов он не будет ничего менять на Востоке, да и не сможет. Потом, когда в Раде у него всё-таки не будет конституционного большинства, он продолжит воевать с Радой и говорить, что это именно она ему мешает», — подчеркнул аналитик в беседе с RT.

Отметим, что, согласно социологическому исследованию группы «Рейнтинг», проведённому в период с 29 мая по 3 июня, за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 48,2% украинских избирателей.

Примечательно, что в опубликованной программе не содержится конкретики, как партия Зеленского предлагает урегулировать конфликт в Донбассе.

По мнению Безпалько, Зеленский намеренно избегает этой темы, потому что на Украине нет единой позиции по вопросу Донбасса.

«Какую бы точку зрения он ни выбрал, она будет не совпадать с теми ожиданиями избирателей, которые в значительной степени группируются вокруг двух полюсов. Оба эти полюса касаются России и Донбасса. Националистический электорат довольно сплочённый и активный. При этом, достаточно небольшой, но значимый. Он выступает за войну и завоевание Донбасса. Большинство жителей (особенно юго-восточных регионов) выступают за мирное урегулирование конфликта. Но они не объединены», — отметил эксперт.

По мнению Безпалько, Зеленский в этом вопросе продолжает ту же политику, что и его предшественник Пётр Порошенко.