«Может помочь Зеленскому»: как Саакашвили пытается участвовать в политической жизни Украины

За прошедшие с момента возвращения на Украину несколько дней бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал помочь президенту Владимиру Зеленскому в строительстве «новой страны» и назвал государство «аграрным придатком Европы». Также он заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих парламентских выборах, в которых тем не менее примет участие его партия «Движение новых сил». По мнению экспертов, с помощью таких полярных заявлений политик пытается понять, как к нему относятся украинцы после его возвращения. В то же время источники RT в украинских политических кругах убеждены: новое руководство страны намерено использовать Саакашвили для решения своих задач.

Чуть меньше недели прошло с тех пор, как президент Украины Владимир Зеленский вернул украинский паспорт бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, после чего тот вернулся в страну.

Сразу по прибытии Саакашвили сообщил, что не намерен участвовать в досрочных выборах в Верховную раду.

«Ни на какие выборы я не пойду, и я не вёл переговоры ни про какие назначения, — сказал он. — Мне сначала надо осмотреться».

При этом он выразил готовность поддерживать Зеленского. Отметим, что Саакашвили высоко оценивает нового президента Украины.

«Зеленский показал этим шагом, что способен на смелые, быстрые решения, — сказал он. — Это независимый политик, который никого не слушает, это был реально смелый шаг достойного президента, получить такого президента — это исторический шанс, окно возможностей».

Он выразил готовность вместе с командой Зеленского «строить новую Украину».

Комментируя это высказывание, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, что «строилось» в предыдущие годы.

«Опять? Опять новую Украину? Это каждые пять лет теперь будет начинаться великая стройка новой страны? А с 2014 года что строили? А до этого, при Ющенко?» — написала она в Facebook.

В воскресенье, 2 июня, Саакашвили сделал заявление совершенно другой тональности. Он сказал, что Украина превратилась в «аграрный придаток» Европы из-за упадка промышленности. Причём он подчеркнул, что в скором времени страна потеряет и этот статус.

«Мы и аграрным придатком не будем, извините, очень скоро. Аграрная страна в современном понятии — это не такая страна, как Украина. Аграрная страна — Голландия, которая, по-моему, размером с Одесскую область, и она производит больше всего на экспорт в Европе, потому что аграрные страны тоже технологичны. Мы отстаём от технологического промышленного цикла и отстанем от аграрного цикла», — сказал он.

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Эти заявления Саакашвили делал намеренно, чтобы узнать об отношении населения Украины к своей личности, считает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Таким образом, пояснил аналитик, он должен был понять — выдвигаться на выборы в Верховную раду, которые состоятся 21 июля, или нет.

«Он только вернулся, и ранние заявления — это был некий зондаж, который показал, что Саакашвили вряд ли найдёт какую-то заметную поддержку и, соответственно, пройдёт в состав Рады. А если он не пройдёт, то это будет поражение и умаление авторитета, подорвёт его политический рейтинг, который он сам себе создал», — сказал он RT.

Напомним, с 2015 по 2016 год Саакашвили занимал пост главы Одесской области, однако на фоне коррупционных скандалов ушёл в отставку. Позже занимавший тогда пост президента Украины Порошенко раскритиковал работу Саакашвили на посту губернатора за то, что тот не улучшил, а только ухудшил показатели региона.

В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда он находился за границей. Позднее Саакашвили сумел прорваться через таможню, однако в начале 2018-го его задержали в Киеве, после чего выслали с Украины.

«Нынешняя Рада нелегитимна»

Тем временем на Украине продолжает действовать партия экс-президента Грузии. Причём «Движение новых сил» Михаила Саакашвили намерено принять участие в досрочных выборах в Верховную раду. Об этом в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил один из лидеров партии Давид Сакварелидзе.

«Мы как партия пойдём на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила... Это не только наше желание, но и обязанность перед избирателями, которые ждут последовательных шагов», — сказал он.

В то же время Сакварелидзе подчеркнул, что партия поддерживает решение Зеленского о роспуске парламента, несмотря на то что это сильно сокращает время на предвыборную кампанию.

«Если бы мы сейчас были эгоистически настроены и думали только о себе, то ответ был бы «нет», поскольку мало времени, чтобы развернуться. Когда мы думаем о стране, а не о своих личных амбициях, то считаем, что это правильный ход Зеленского, потому что нынешняя Верховная рада уже четыре года нелегитимна. Там нет ни коалиции, ни идей, ни вменяемых людей», — добавил Сакварелидзе.

Отметим, что Институт анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой «Социопрогноз» провели исследование электоральных предпочтений украинцев. Партия «Движение новых сил» в рейтинг не попала.

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«Не соответствует требованиям»

При этом Саакашвили не сможет принять участие в выборах ещё и по юридическим причинам, напомнили в Радикальной партии Украины.

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«Он не соответствует требованиям, которые на Украине предъявляют депутатам: необходимо проживать на территории Украины пять лет перед выборами в Раду. Но Саакашвили может привести своих людей в парламент, и, насколько я понимаю, он не против стать премьер-министром. Но я не уверен, что это назначение поддержит президент Владимир Зеленский»,— сказал RT источник в партии.

В партии «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко») считают, что Саакашвили вернулся специально для борьбы против них. Об этом в разговоре с RT заявил источник в партии.

«Очень быстро Владимир Зеленский решил «восстановить справедливость» и вернуть гражданство Михаилу Саакашвили. Очевидно, что Саакашвили начнет мстить Порошенко и работать на снижение рейтинга его партии. Это месть Порошенко», — убеждён собеседник телеканала.

К тому же Саакашвили может помочь Зеленскому составить большинство в будущем парламенте, так как у «Слуги народа» рейтинг не превышает 40%, допустили в партии «Самопощь».

«Саакашвили может помочь Зеленскому выиграть парламентские выборы… Зеленскому нужно сформировать большинство в будущем парламенте, но его нынешние рейтинги не позволяют этого сделать», — сказал RT источник в партии «Самопощь».

Представитель партии «Народный фронт» в беседе с RT напомнил о неудачах Саакашвили в Одесской области и выразил мнение, что экс-президента Грузии будут использовать в политических целях.

«Его предыдущая работа на должности главы Одесской администрации не дала никаких результатов. Мы наблюдали только за его бесконечной «борьбой» с олигархами и чиновниками. Саакашвили дали понять, что его ждут на Украине. И он сразу же вернулся и уже дружит с новым президентом Владимиром Зеленским. Саакашвили, очевидно, не понимает, что его хотят использовать в своих целях», — сказал собеседник телеканала из партии «Народный фронт».

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«Всё лучшее с ним давно уже произошло»

В экспертном сообществе считают, что отказ Саакашвили от участия в предстоящих выборах объясняется отсутствием у того электоральной поддержки. К тому же позиция Саакашвили по поводу обновления политического класса сильно пересекается с повесткой «Слуги народа», отметил профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев.

«Если Саакашвили пойдёт на выборы в Раду это будет означать, что он отнимает у Зеленского голоса. То есть его партия, которая идёт с критикой Порошенко — это как раз для избирателей Зеленского. Так что Саакашвили попросили плавно оттуда уйти. И я думаю, он и сам понимает, что за него не проголосуют. А от обиды он ещё и наговорил, что у Украины нет никаких экономических перспектив», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Матвейчев убеждён, что и в дальнейшем Саакашвили не займёт видное место в украинской политике.

«Саакашвили пытается, поскольку человек он ещё не старый и до пенсии далеко, сохранить себя в каком-то политическом бытии. В Грузии у него уголовные дела и никто его там не примет. На Украине попытка льстить Зеленскому может обернуться тем, что его кто-то куда-то трудоустроит. Но у таких людей нет никакого будущего, и у Саакашвили в частности. Всё его будущее в прошлом. Он может тереться там где-то на последних ролях. Но всё лучшее с ним давно уже произошло», — заключил аналитик.