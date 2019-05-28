«Удобен президенту»: Зеленский отменил указ Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Глава государства отменил решение, принятое его предшественником Петром Порошенко. Саакашвили уже поблагодарил украинского лидера. Кроме того, появилась информация, что 29 мая бывший губернатор вернётся на Украину. Эксперты полагают, что Зеленский может использовать опыт грузинского политика для формирования своей команды.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вновь стал обладателем гражданства Украины. Такое решение принял глава государства Владимир Зеленский.

«Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 №196... изменения, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой украинского лидера.

Напомним, что уроженец Тбилиси стал гражданином Украины 30 мая 2015 года, после чего Пётр Порошенко, занимавший на тот момент пост президента Украины, назначил его губернатором Одесской области. На этом взаимное сотрудничество политиков прекратилось. На своём посту Саакашвили стал критиковать мэра Одессы Геннадия Труханова за участие в коррупционных схемах и покровительство со стороны президентской администрации. В дальнейшем он обрушился с обвинениями на Порошенко, в результате чего был освобождён от должности в ноябре 2016 года, а в июле 2017-го лишён гражданства Украины.

Сам Саакашвили уже выразил признательность Зеленскому за возвращение правового статуса. Вдобавок в украинских СМИ появились сообщения о том, что 51-летний политик вернётся в страну в среду, 29 мая.

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» — написал он в Facebook.

При этом за несколько часов до того, как стало известно об указе, Саакашвили назвал действия Порошенко по лишению его гражданства «трусливым поступком недостойного президента». В то же время возврат подданства стал бы «смелым поступком достойного президента». По словам Саакашвили, он нацелен на поддержку Украины и её нового «очень талантливого» лидера.

При этом ещё 22 мая адвокат экс-губернатора Одесской области Руслан Чернолуцкий передал в администрацию президента Украины прошение о возврате гражданства Саакашвили. В письме говорится, что бывшему главе государства Грузии не нужны «никакие должности и преференции».

Заметим, что в конце апреля российский лидер Владимир Путин указывал, что было бы справедливо восстановить права граждан Украины, которые вынужденно покинули страну, спасаясь от преследования.

«Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах», — отметил президент РФ, говоря о Саакашвили.

О восстановлении справедливости и верховенства права также заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк, назначенный на свой пост 28 мая.

«Сейчас важно одно: был нарушен закон — и то, как поступили с Михаилом, точно не было примером, как должна себя вести Украина со своими гражданами», — сказал он на брифинге.

«Остаётся узнать, какую роль подготовили для Саакашвили»

Как считает член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев, команда Зеленского вполне может использовать опыт Саакашвили как политика.

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«С самого начала, когда Зеленский пришёл на пост президента, он отменил ряд кадровых указов Порошенко. Если новый украинский лидер сможет использовать энергию и потенциал Саакашвили в мирных целях, то из этого может что-то получиться», — сказал Катенев в беседе с RT.

Он подчеркнул, что с бывшим президентом Грузии достаточно сложно ладить и вести переговоры.

«Он очень эмоциональный, довольно яркий и неформальный человек. Но зачастую его заносит в крайности, с ним может быть непросто. Пока остаётся неясным, в какой ипостаси его использует Зеленский», — пояснил депутат.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко полагает, что указ Зеленского преследует две цели.

«С одной стороны, это могло быть решение, принятое в пику Порошенко. Таким образом он хочет показать своё отношение к Порошенко, который перед тем, как передать власть, создал Зеленскому достаточно много административных и экономических трудностей. Кроме того, это желание продемонстрировать наличие собственного мнения по тем или иным вопросам», — подчеркнул собеседник RT.

С другой стороны, по словам Оленченко, новый президент Украины может подключить Саакашвили к формированию команды, которую возглавляет Зеленский.

По мнению эксперта, глава государства может использовать экс-губернатора Одесской области в качестве «политического тарана» и получить выгоду от того, что Саакашвили понимает, как обстоит ситуация на местах.

«Зеленскому нужны люди, которых он расставит на разных местах и на которых он мог бы опереться, положиться, которым мог бы доверять. Саакашвили определённое время прожил на Украине, он, безусловно, затаил обиды на Порошенко, и поэтому был бы Зеленскому удобен. Не знаю, какую роль он ему готовит, но то, что он предоставил ему гражданство, явно неспроста», — подчеркнул Оленченко.