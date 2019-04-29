Путин считает справедливым вернуть Саакашвили украинский паспорт

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Российский лидер Владимир Путин отметил, что в отстаивании свобод и прав на Украине было бы справедливо начать с экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили, вернув ему украинский паспорт.
Путин считает справедливым вернуть Саакашвили украинский паспорт
  • РИА Новости

«Что касается свободы, то это тоже важный момент. В этом смысле, наверное, лучше начать не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин. Бывших грузин. Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил президент России, Саакашвили «был незаконно лишён гражданства, выслан незаконно из страны».

«Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах», — сказал он.

Президент добавил, что было бы хорошо восстановить права и других граждан Украины, которые вынужденно покинули страну, спасаясь от преследования.

Ранее Путин заявил, что россияне и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство.

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