Путин считает справедливым вернуть Саакашвили украинский паспорт
- РИА Новости
«Что касается свободы, то это тоже важный момент. В этом смысле, наверное, лучше начать не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин. Бывших грузин. Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил президент России, Саакашвили «был незаконно лишён гражданства, выслан незаконно из страны».
«Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах», — сказал он.
Президент добавил, что было бы хорошо восстановить права и других граждан Украины, которые вынужденно покинули страну, спасаясь от преследования.
Ранее Путин заявил, что россияне и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство.