Путин: россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства

Россияне и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... И если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», — цитирует РИА Новости главу государства.

27 апреля Путин не исключил, что процедура получения гражданства России для всех украинцев может быть упрощена.

Как подчёркивали в Кремле, говорить о конкретных решениях по упрощению получения паспортов пока рано.

Осенью 2018 года Путин отмечал, что народы России и Украины навсегда останутся братскими, вне зависимости от существующих политических настроений.