Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве

Короткая ссылка
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал призыв российского лидера Владимира Путина к Киеву вернуть грузино-украинскому политику гражданство Украины.

«Кто советует будущему президенту Украины вернуть мне гражданство? Путин? Это тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня с Украины», — написал он в Facebook.

По его словам, требование не пускать его в страну Москва также якобы предъявила властям Грузии, Турции, Армении и Азербайджана.

Как отметил Саакашвили, он «достаточно опытен», чтобы за этими «манёврами» видеть «приёмы политики двойных стандартов». 

«Теперь это не ваше дело! Мы с украинцами разберёмся сами», — заявил он.

Ранее Путин сказал, что было бы справедливым вернуть Саакашвили украинский паспорт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить