Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал призыв российского лидера Владимира Путина к Киеву вернуть грузино-украинскому политику гражданство Украины.

«Кто советует будущему президенту Украины вернуть мне гражданство? Путин? Это тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня с Украины», — написал он в Facebook.

По его словам, требование не пускать его в страну Москва также якобы предъявила властям Грузии, Турции, Армении и Азербайджана.

Как отметил Саакашвили, он «достаточно опытен», чтобы за этими «манёврами» видеть «приёмы политики двойных стандартов».

«Теперь это не ваше дело! Мы с украинцами разберёмся сами», — заявил он.

Ранее Путин сказал, что было бы справедливым вернуть Саакашвили украинский паспорт.