«Будет ориентироваться на популистские силы»: партия Саакашвили заявила о намерении участвовать в выборах в Раду

Партия Михаила Саакашвили «Движение новых сил» намерена принять участие в парламентских выборах на Украине. Об этом заявил Давид Сакварелидзе, один из лидеров партии. По его словам, времени на подготовку практически нет, однако президент Владимир Зеленский принял верное решение, распустив Верховную раду, поскольку она «уже четыре года нелегитимна». Между тем Саакашвили прилетел в аэропорт Борисполь на Украине после того, как новый глава государства вернул ему гражданство. По мнению экспертов, Движение новых сил может получить достаточно большое представительство в Раде, но вряд ли войдёт в коалицию со «Слугой народа» Зеленского.

Партия бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» намерена участвовать в досрочных выборах в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля. Об этом заявил в интервью украинскому изданию «Апостроф» один из лидеров партии — Давид Сакварелидзе.

«Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах», — подчеркнул он.

«Мы как партия пойдём на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила... Это не только наше желание, но и обязанность перед избирателями, которые ждут последовательных шагов», — сказал Сакварелидзе.

Он также ответил на вопрос, поддерживает ли Движение новых сил решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении внеочередных выборов.

«Если бы мы сейчас были эгоистически настроены и думали только о себе, то ответ был бы «нет», поскольку мало времени, чтобы развернуться. Когда мы думаем о стране, а не о своих личных амбициях, то считаем, что это правильный ход Зеленского, потому что нынешняя Верховная рада уже четыре года нелегитимна. Там нет ни коалиции, ни идей, ни вменяемых людей», — добавил экс-заместитель генпрокурора Украины.

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Добавим, что партия «Движение новых сил» станет ещё одним дебютантом на предстоящих в июле парламентских выборах. В них примет участие целый ряд новых политических сил, которые ранее никогда не пытались пройти в Раду, в том числе партия «Слуга народа» Владимира Зеленского, «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука и «Украинская стратегия» Владимира Гройсмана, подавшего в отставку с поста премьер-министра.

Возвращение Саакашвили

В среду, 29 мая, на Украину вернулся и сам Михаил Саакашвили, которому накануне Владимир Зеленский вернул украинское гражданство. Ранее на своей странице в Facebook политик разместил фотографию удостоверения личности для возвращения на Украину.

«Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности для возвращение на Украину! А сейчас — в аэропорт и в Киев!», — говорится в его сообщении.

51-летний уроженец Грузии лишился украинского паспорта в июле 2017-го по решению бывшего президента Украины Петра Порошенко. При этом осенью того года политик в сопровождении своих сторонников и ряда украинских политиков прорвал кордон военнослужащих на пункте пропуска «Шегини» на границе с Польшей и прошёл через КПП на территорию Украины.

Однако в феврале 2018 года украинские власти выслали Саакашвили в Польшу. Обоснованием для этого послужил тот факт, что политик незаконно находился на украинской территории.

«Зеленский надеется, что Саакашвили будет «кусать» его политических оппонентов»

Очередная избирательная кампания на Украине обещает быть очень занимательной, полагает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

«Можно ожидать больших скандалов, громких разоблачений и истерики. Безусловно, партия Саакашвили будет ориентироваться на различного рода популистские силы. Возможно, даже преодолеет минимальный барьер для прохождения в Раду, учитывая разочарованность украинцев в традиционных майданных силах. Мы ожидаем большого веселья. Пока рано говорить о том, кто станет основными силами в парламенте», — заметил эксперт.

Он также провёл аналогию между между возвращением гражданства Украины Михаилу Саакашвили и освобождением из тюрьмы Юлии Тимошенко.

«Саакашвили становится для Зеленского символом преследования политической оппозиции предыдущим режимом, как это было с Тимошенко в годы президентства Порошенко. Конечно, при этом Зеленский надеется, что Саакашвили будет «кусать» его политических оппонентов, прежде всего Порошенко, и дискредитировать их. Но нужно понимать, что Саакашвили — как бешеная собака, он кусает всех: как своих, так и чужих», — подчеркнул Мирзаян в беседе с RT.

Как считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников, у партии «Движение новых сил» есть шанс получить значительное представительство в украинском парламенте. При этом в Верховной раде она может вступить в коалицию с партией «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«Саакашвили — не человек Зеленского. В большей степени он, всё-таки, человек Тимошенко. Можно вспомнить, что она его встречала на границе, проводила через неё, поддерживала экс-президента Грузии. Поэтому, скорее всего, Саакашвили пойдёт с ней, а вот Тимошенко уже пойдёт с Зеленским. Не стоит ожидать коалиции партии Зеленского и Саакашвили. Они никогда не были знакомы и не работали вместе», — считает собеседник RT.