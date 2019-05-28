«Кадровый провал»: как Зеленский набирает команду с помощью «социального лифта»

Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена искать специалистов из народа для проведения реформ в стране и «уничтожения старой системы». Проект «Социальный лифт» призван якобы без коррупции и бюрократии, «честно и прозрачно» выбирать профессионалов из разных областей в помощь новому лидеру. Однако, по мнению экспертов, эта инициатива является профанацией: Зеленский уже предложил кандидатуры на ключевые госпосты. Проект Зеленского призван улучшить имидж главы государства и его партии в преддверии парламентских выборов, считают аналитики.

Команда украинского лидера Владимира Зеленского заявила о запуске проекта «Социальный лифт», который призван найти профессионалов для проведения реформ в стране. Об этом сообщается на странице штаба главы государства в Facebook.

«Социальный лифт открыт! Пришло время перемен! Мы запускаем beta-версию проекта LIFT», — говорится в заявлении.

Отмечается также, что цель проекта — объединить квалифицированных специалистов, которые могли бы «обеспечить положительные изменения в стране и её комплексное социально-экономическое и культурное развитие».

По словам создателей проекта, к нему может присоединиться «абсолютно каждый». Также они рассчитывают, что «инновационная платформа LIFT» изменит Украину и позволит представителям народа поделиться полезными идеями для решения острых вопросов в стране — соответствующие заявки предлагается подавать в электронном виде. В команде Зеленского предполагают, что это «принесёт положительные изменения на государственном уровне».

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На сайте проекта говорится, что «LIFT» станет частью реализации предвыборных обещаний украинского лидера.

«Во время избирательной кампании мы много говорили об изменениях. Первый шаг сделан — мы победили! Теперь пришло время уничтожить старую систему», — отмечается в сообщении.

В рамках проекта будут якобы созданы равные условия при отборе кандидатов, желающих попасть в команду Зеленского, а также производиться честный и прозрачный отбор специалистов «без коррупционной и бюрократической составляющих», сообщают инициаторы «LIFT».

«Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора», — говорится в заявлении.

Напомним, в середине мая Зеленский встретился с представителями международныхрекрутинговых агентств, чтобы обсудить возможное сотрудничество в подборе кандидатов на государственные должности.

По словам президента Украины, найти «лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты, не очень просто».

По мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, заявления Зеленского и обещания его команды более похожи на популизм, чем на реальное желание найти людей из народа, способных осуществлять реформы в стране.

«Даже очень невзыскательному человеку понятно, что этот проект — откровенная глупость, как и большая часть того, что говорит украинский лидер в последнее время. Чтобы проводить реформы, необходимо обладать определённым опытом государственной деятельности. Нельзя изменить то, чего ты не знаешь, и управлять тем, в чём ты не разбираешься. Непонятно, из каких слоёв населения и как он собирается вербовать реформаторов», — отметил эксперт в беседе с RT.

«Наступит разочарование»

Новый проект команды Зеленского не станет эффективным, так как не позволит отобрать специалистов, которые могли бы выполнять конкретные политические задачи, считает Ростислав Ищенко.

«Если и проводить конкурс, то нужно говорить об определённой реформе и выдвигать строгие, чёткие требования к кандидатам, а не заявлять о том, что кто угодно может присылать заявки, а Зеленский их рассмотрит. Нужно ориентироваться на определённый сегмент и смотреть не на всех подряд, а на тех, кто действительно специалист в своей области», — пояснил эксперт.

По словам Ищенко, вместо того, чтобы создавать подобного рода проекты, украинскому лидеру стоило бы признать свой «кадровый провал».

«Зеленский шёл к власти с командой и убеждал, что у него есть специалисты, которые будут отвечать за определённые направления деятельности и менять ситуацию в стране. А теперь выясняется, что у избранного президента даже таких кадров нет. В таком случае ему необходимо подать в отставку и извиниться, признать, что он обманул свой электорат», — констатировал эксперт.

Как заявил источник RT в Радикальной партии, новый проект команды Зеленского — политический ход перед парламентскими выборами, который ему, вероятно, «подсказало окружение Коломойского».

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«Владимир Зеленский ещё не понял, что украинская политика и экономика — это не шоу. Украинцы с удовольствием напишут свои идеи и будут рады, что их услышали. Но скоро население поймёт, что никто их инициативы не намерен реализовывать. И тут наступит разочарование», — сказал источник.

Подобное мнение разделяет и представитель партии «Народный фронт».

«Имена всех сильнейших украинских экономистов и политологов известны. Что предлагает Зеленский? Назначить министром экономики и отправить на переговоры с МВФ человека, который просто подаст заявку на сайте? Как Зеленский проверит «инновационность» эксперта? Пригласит специалистов из США и ЕС? И кто вообще будет читать тысячи этих заявлений? У Зеленского и так не хватает людей, а загрузить их подобной работой — высший уровень непрофессионализма», — подчеркнул источник RT.

Все инициативы Зеленского после инаугурации, в том числе и проведение конкурса на места в своей команде, второстепенны — они не касаются основных проблем, решение которых позволило бы изменить плачевное положение украинцев, считает политолог Александр Дудчак.

«Президент Украины продолжает путь своего предшественника, Порошенко, как во внешней, так и во внутренней политике. В будущем украинской экономике станет только хуже, поэтому непонятно, о каких «вакансиях» может идти речь — рабочих мест становится всё меньше, а наиболее активные и талантливые люди уезжают заграницу. Это всё болтовня, призванная отвлекать внимание», — отметил эксперт.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

© Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service

Кандидатуры подобраны

Как отмечают аналитики, проект команды Зеленского по отбору специалистов для проведения реформ на Украине похож скорее на профанацию,чем на реальный механизм, так как украинский лидер уже предложил кандидатуры на ключевые государственные посты.

Так, за последнюю неделю последовал целый ряд назначений: секретарём Совета нацбезопасности и обороны Украины стал Александр Данилюк, главой администрации президента — Андрей Богдан, первым заместителем главы Службы безопасности — Иван Баканов, являвшийся учредителем партии «Слуга народа», а также одним из основателей студии «Квартал 95». Представителем президента в правительстве страны Зеленский назначил Андрея Геруса — эксперта в его команде по вопросам энергетики, должность начальника Генштаба Вооружённых сил Украины занял генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак (слева) и президент Украины Владимир Зеленский (справа)

© Пресс-служба президента Украины

Как отмечает источник RT в окружении президента Украины, новым проектом по отбору кадров из народа Зеленский пытается лишь создать себе образ инноватора, в то время как сам уже принял решение, кто займёт ключевые госпосты в стране.

«Это очередная его инициатива, которая поможет «услышать каждого». Но никакого практического результата не будет, поскольку люди в основной своей массе не знают, что делать. Это предвыборная игра, которая призвана улучшить рейтинг партии «Слуга народа», — сказал собеседник.

Напомним, об инновациях Зеленский много говорил на прошедшем в Киеве форуме «Гарант инноваций: создаём будущее вместе».

«Инновации делают все процессы прозрачными и эффективными, тем самым лишая нечистых на руку чиновников средств к существованию», — утверждал президент Украины.

«Имиджевое» решение

Устроив конкурс на государственные посты, Зеленский пытается улучшить свой имидж, считают эксперты. Напомним, в Верховный суд поступают исковые заявления с требованием отменить указы избранного президента о новых назначениях и роспуске Рады.

Накануне в Верховном суде Украины зарегистрировали два иска об аннулировании президентского указа, в котором Зеленский назначает Андрея Богдана главой своей администрации.

«В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа президента Украины от 21.05.2019 №304/2019 «О назначении А. Богдана главой администрации президента Украины», — говорится в заявлении суда, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что иск был подан организацией «Общественный люстрационный комитет».

Верховный суд Украины

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Кроме того, на прошлой неделе в Верховный суд Украины поступило исковое заявление, требующее признать указ Зеленского о роспуске Рады противоправным и недействительным. По информации ведомства, иск был подан физическим лицом 23 мая.

Старт проекта по отбору специалистов в команду Зеленского — «имиджевое» решение, во многом призванное сгладить ситуацию вокруг исков, поданных в Верховный суд, считает Александр Дудчак.