Поставить УДАР: какие новые партии и политические объединения планируют попасть в Верховную раду

Лидер партии УДАР Виталий Кличко заявил о готовности участвовать в досрочных выборах в Верховную раду, которые пройдут 21 июля. По данным собеседников RT в украинских политических кругах, УДАР собирается объединиться с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко. Ещё один союз намерены создать «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко и Оппозиционный блок Вадима Новинского. Кроме того, в избирательной кампании примут участие несколько новых партий, среди которых «Слуга народа» Владимира Зеленского и «Голос» Святослава Вакарчука.

Партия УДАР собирается принять участие в досрочных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Об этом заявил её лидер — мэр Киева Виталий Кличко. Также он сообщил, что ведёт переговоры о сотрудничестве со «многими политическими фигурами».

«Однозначно я буду участвовать в выборах в Верховную раду, предлагать программу действий не виртуальную, а практическую. Потому что знаю: от высшего законодательного органа очень многое зависит для развития каждого города, городка и села», — сказал Кличко.

Для участия в парламентских выборах УДАР может объединиться с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко. В настоящее время представители обеих политических сил ведут соответствующие переговоры, сообщил источник RT в партии «Батькивщина».

Напомним, с 2014 года партия Кличко была союзником Блока Петра Порошенко (БПП).

«Виталий Кличко действительно не хочет идти на выборы вместе с партией Порошенко несмотря на то, что все пять лет был его союзником. Переговоры с Юлией Тимошенко действительно идут. В этом соглашении заинтересованы обе стороны. Если говорить о Кличко, то он хочет остаться в политике после поражения Порошенко. Он осознаёт, что шансов переизбраться мэром у него практически нет», — отметил собеседник RT.

По его словам, Кличко и его сторонники понимают, что УДАР может не попасть в Раду. По этой причине они собираются заручиться поддержкой более влиятельной партии, в качестве которой рассматривается «Батькивщина». В обмен на эту «услугу» Тимошенко будет пользоваться неформальным влиянием Кличко на «дела в Киеве». Также, по мнению представителя «Батькивщины», она рассчитывает, что совместную с УДАР избирательную кампанию будут финансировать крупные столичные бизнесмены.

Виталий Кличко

globallookpress.com

© Tarasov/ZUMAPRESS.com

Сам Кличко не скрывает, что готов бороться за депутатский мандат и ведёт переговоры с другими «политическими фигурами». Правда, по информации украинских СМИ, мэр Киева может уйти с поста председателя УДАР, уступив это место своему брату Владимиру.

Новые партии

В преддверии выборов в Верховную раду на Украине могут объединиться «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Оппозиционный блок. Как заявил 24 мая в эфире телеканала «Интер» бывший кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, обе политсилы должны оставить амбиции в стороне.

«Мы готовы к объединению. Раскол в Оппозиционном блоке, который произошёл в ноябре прошлого года, не нами был инициирован — это была инициатива бизнес-крыла фракции. Тем не менее мы готовы к объединению, потому что сегодня как никогда избиратели требуют от нас объединения для решения ключевых для людей и страны проблем. И ради этого мы отбросим все амбиции и будем объединяться», — отметил Бойко.

Также по теме Депутатская избирательность: Рада отказалась рассматривать первые инициативы Зеленского Верховная рада Украины отказалась рассматривать два законопроекта, внесённые президентом страны Владимиром Зеленским. Обе инициативы...

Ещё одним объединением должен стать «всеукраинский проект», о котором рассказал вернувшийся в страну миллиардер Игорь Коломойский. По его словам, в политическую силу войдут партия «Возрождение», часть представителей движения «Воля народа», мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов.

В свою очередь, экс-президент Пётр Порошенко, выступая 24 мая перед членами БПП, заявил о необходимости объединения «всех демократических сил». На выборы в Раду партия может пойти под названием «Европейская солидарность».

«Мы должны всех из демократического лагеря пригласить объединиться, иначе будет другой сценарий: люди, которые будут голосовать за демократию, но не пройдут, — и эти голоса пойдут нашим оппонентам. Лозунг «Не потеряй свой голос» сегодня является чрезвычайно актуальным», — подчеркнул Порошенко.

После поражения президента во втором туре ряды БПП несколько поредели. Из партии вышли четыре депутата: Сергей Лещенко, Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Мустафа Найем. Источник RT в партии Порошенко сообщил, что БПП будет пополняться за счёт представителей творческих профессий, активистов и журналистов.

Эксперты не исключают, что бывший глава государства попытается получить депутатский мандат, который предоставляет его обладателю неприкосновенность. На текущий момент против бывшего президента открыто три уголовных производства.

Собственную политсилу под названием «Украинская стратегия» намерен создать подавший заявление об отставке глава правительства Украины Владимир Гройсман. 24 мая в эфире телеканала «Украина» он сообщил, что партия пойдёт на парламентские выборы и не будет ни с кем объединяться.

Ещё одним новичком избирательной кампании станет партия «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. О её создании он объявил 16 мая нынешнего года. По словам артиста, его партия будет бороться с «российской угрозой» и проводить реформы, которые позволят Украине вступить в ЕС и НАТО.

Святослав Вакарчук на презентации партии «Голос»

Reuters

© Gleb Garanich

Однако триумфатором на выборах в Верховную раду, скорее всего, станет партия «Слуга народа» Владимира Зеленского. Согласно данным социологической группы «Рейтинг» от 22 мая, за политическое объединение нового президента готовы проголосовать 43,8% граждан Украины.

Отрыв партии Зеленского от конкурентов значителен: Оппозиционную платформу поддерживают 10,5%, БПП — 8,8%, «Батькивщину» — 7,3%. Все остальные претенденты на попадание в Верховную раду пока не преодолевают 5%-ный барьер.

Создание коалиции

Уверенная победа партии «Слуга народа» позволит Зеленскому сформировать парламентское большинство, отметил в комментарии RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По прогнозу эксперта, партия получит до 40% мест в Верховной раде.

«Однако «Слуге народа» всё равно придётся создать коалицию, которая должна насчитывать минимум 226 народных избранников. Она позволит Зеленскому сформировать кабмин. Без согласия парламента Зеленский не может утвердить ключевые должности в исполнительной ветви власти», — пояснил Ищенко.

Также по теме «Все защищают свои интересы»: в Конституционный суд Украины поступил иск депутатов против роспуска Рады В Конституционный суд направлен иск группы депутатов Верховной рады, которые требуют оспорить решение Владимира Зеленского о роспуске...

Помимо «Слуги народа», как предполагает эксперт, в Верховную раду, попадут представители «Батькивщины», Оппозиционной платформы и БПП. Скромные шансы пройти в парламент имеют Радикальная партия, УДАР, «Народный фронт», «Голос», «Украинская стратегия», а также партия «Честь и сила», которую возглавляет бывший кандидат в президенты Украины Игорь Смешко.

Однако политолог Владимир Корнилов беседе с RT заявил, что партия Порошенко рискует остаться без депутатских мандатов из-за резкого падения популярности экс-президента и ослабления его влияния на ситуацию в государстве. На грани проходного барьера, по его мнению, находятся «Голос» и партия Смешко.

«Особенность украинской политической системы заключается в том, что многие движения и партии являются персонализированными проектами. Когда популярность их лидера или основателя идёт ко дну, они деградируют вместе с ним. Например, БПП вошёл в Раду на волне победы Порошенко в 2014 году. Но я думаю, что теперь этой партии не поможет ничто, в том числе смена вывески (имеется в виду переименование в «Европейскую солидарность». — RT), — подчеркнул Корнилов.

По мнению эксперта, в схожем с БПП положении находится партия Кличко. По этой причине УДАР рассчитывает объединиться с более стабильной политической силой и раздумывает над сменой лидера.

Пётр Порошенко

globallookpress.com

© Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com

Вакарчук с партией «Голос», на взгляд Корнилова, является фактически спойлером Зеленского и «Слуги народа». Политическую карьеру певца, как утверждает политолог, поддерживает Порошенко. Шансов на преодоление 5%-ного барьера у Вакарчука не много, отмечает Корнилов.

«Слуга народа», как считает собеседник RT, мало чем отличается от других персонализированных проектов, так как ассоциируется исключительно с личностью Зеленского. На грядущих выборах эта партия получит большинство голосов, но если президент не оправдает ожиданий избирателей, спустя несколько лет она рискует повторить судьбу БПП, прогнозирует Корнилов.

Главным итогом парламентских выборов вне зависимости от результатов голосования станет политический триумф Коломойского, считает источник RT в партии «Народный фронт». По его словам, олигарх планирует сформировать в Верховной раде пропрезидентскую коалицию. Помимо «Слуги народа» в неё может войти «Батькивщина».

«Новая коалиция будет подконтрольна не Зеленскому, а Коломойскому. Если новый президент окажется несговорчивым, то ему не хватит голосов, чтобы принимать законы и утверждать министров. В руках Коломойского будет эффективный инструмент давления на Зеленского, если он начнёт проводить самостоятельную политику», — говорит источник.

Аналогичного мнения придерживается Ростислав Ищенко. По его словам, у Коломойского достаточно ресурсов, чтобы поставить под свой контроль различные политические силы и отдельных народных избранников.

«Всё идёт к тому, что Коломойскому будет подконтрольно подавляющее большинство депутатов в новом созыве Верховной рады. И неважно, какие партии они будут представлять. На Украине политики очень часто меняют свои убеждения и принципы, переходя из одной партии или фракции в другую», — подытожил Ищенко.