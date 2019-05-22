Депутатская избирательность: Рада отказалась рассматривать первые инициативы Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать два законопроекта, внесённые президентом страны Владимиром Зеленским. Обе инициативы касались выборов. Глава государства предложил снизить проходной барьер в парламент с 5 до 3%, а также перейти от пропорционально-мажоритарной системы выборов к исключительно пропорциональной. В Раде раскритиковали положение, предполагающее переход к закрытым избирательным спискам. Собеседники RT в украинском парламенте, а также эксперты сходятся во мнении, что противостояние между Зеленским и парламентскими фракциями в ближайшее время будет лишь усиливаться.

Верховная рада отказалась рассматривать инициативу президента Украины Владимира Зеленского об изменении закона о парламентских выборах. Чтобы внести два соответствующих законопроекта в повестку дня было необходимо, чтобы за это проголосовали 226 депутатов (50% от общего числа депутатов плюс один). Однако необходимой поддержки проекты не получили.

Новый глава государства предлагал внести изменения в избирательный кодекс, в том числе снизить проходной барьер в парламент с 5 до 3%, а также перейти от пропорционально-мажоритарной системы выборов к исключительно пропорциональной. Вторая инициатива главы государства касалась процедур проведения закупок в период избирательной кампании.

«Пропорциональная система с закрытыми общенациональными списками также позволит структурировать и институционализировать партийную систему, создаст надлежащую почву для дальнейших изменений, в том числе и в направлении активизации внутрипартийной конкуренции, которую в дальнейшем будет стимулировать пропорциональная система с открытыми партийными списками», — говорится в пояснительной записке.

Отдельные споры вызвал предложенный переход к закрытым партийным спискам. В рамках этой системы избирателю предоставляется перечень кандидатов в очерёдности, в которой их расставляет партия. Чем выше кандидат в списке, тем больше вероятность, что он получит депутатский мандат. В открытых списках избиратель сам может выбрать предпочтительных политиков.

«Я был удивлён и разочарован, что первой законодательной инициативой президента Зеленского было введение закрытых партийных списков. Ещё несколько дней назад с этой трибуны было обещание ввести открытые списки. Но, к сожалению, предложенная нам система — это полностью закрытые партийные списки, которые есть в этом проекте», — заявил спикер Рады Андрей Парубий.

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Отказалась поддержать документ и крупнейшая фракция текущего созыва «Блок Петра Порошенко». Глава депутатского объединения Артур Герасимов заявил, что снижение барьера с 5 до 3% «создаёт ситуацию политической безответственности», что приведёт в парламент «карманные партии, финансируемые олигархами».

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«Наша фракция не будет поддерживать этот законопроект», — цитирует его РИА Новости.

Против инициативы Зеленского выступил и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

«Произошло уничтожение Конституции, а Зеленский — узурпатор. Парализованные его рейтингом правоохранительные органы бездействуют и проявляют абсолютное равнодушие», — цитирует его издание «Гордон».

Ляшко убеждён, что закрытые избирательные списки приведут к тому, что первые места в них начнут продаваться. На данный момент вид избирательных списков определяет ЦИК Украины не менее чем за 120 дней до выборов.

До последнего времени парламентские выборы проводились на Украине по смешанной системе: 225 мандатов распределялись по партийным спискам, остальные 225 депутатских кресел получали кандидаты, одержавшие победу в одномандатных округах.

Понижение проходного барьера позволит попасть в Раду не самым популярным партиям, включая те, которые представлены в последнем созыве. В то же время переход на мажоритарную систему может быть на руку Зеленскому, который имеет высокий личный рейтинг, отмечают политологи.

«Это компромисс. Будут ли голоса под этот законопроект — большой вопрос, но у нас есть оптимизм», — заявил накануне глава администрации Украины Андрей Богдан, комментируя законопроект.

По мнению директора киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, Зеленский рассчитывал, что в случае принятия инициативы он сможет получить лояльную Раду по итогам выборов.

«Новый закон позволит партии президента получить большую поддержку на парламентских выборах», — пояснил эксперт в интервью RT.

Пока партия Зеленского «Слуга народа» в Раде не представлена. Но, по данным Украинского института социальных исследований имени Яременко, её рейтинг превышает 30%.

При этом заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин прогнозирует снижение рейтинга Зеленского уже в первые месяцы после выборов.

«Чем дальше, тем больше мы видим противоречия между тем, что Зеленский обещал выполнить, и тем, что он делает в качестве президента. Мне кажется, что тот рейтинг, который сейчас у президента есть, будет день ото дня снижаться. Поэтому нет уверенности в том, что он сможет получить достаточное количество мест в Верховной раде», — считает эксперт.

Как отметил источник RT в партии «Народный фронт», противостояние между крупными политическими партиями и действующим президентом будет лишь нарастать.

«Владимир Зеленский решил показать себя сильным президентом и сделал довольно оскорбительные заявления во время инаугурации. Конечно, он во многом прав. Но оскорблять людей, с которыми потом работать, — уже за гранью. Депутаты Рады были в шоке, но потом решили показать характер. Зеленского никто не любит и противостояние будет усиливаться», — заявил источник RT в партии «Народный фронт».

В Радикальной партии полагают, что Зеленский пытается подстроить под себя существующую избирательную систему.

«Зеленский начал своё президентство с нарушения законов. Он не имеет права распускать парламент. Главой администрации президента он назначил человека, который бы никогда не прошёл закон о люстрации.

Менять избирательное законодательство можно только за год до проведения выборов, а не за несколько месяцев. Зеленский же предлагает выгодную для себя систему. У него нет людей на местах, поэтому он и предлагает отменить выборы по мажоритарным округам.

Президент думает, что так прокатит. Но я хочу его огорчить: на Украине так не принято. И скоро он это осознает», — подчеркнул в беседе с RT представитель Радикальной партии.

При этом изменения в избирательном законодательстве не выгодны Блоку Петра Порошенко и партии «Батькивщина», считают в партии «Самопомощь».

«У них сильные команды, которые подготовились к выборам. Особенно много сильных лидеров на местах. Почему они должны потерять своё преимущество? Народному фронту вообще не выгодно идти на выборы через два месяца, поскольку у них очень низкий рейтинг. Так что мотивации соглашаться с Зеленским нет никакой. Вообще Зеленский не учёл опыта Дональда Трампа, против которого выступает вся политическая элита. Нечто подобное мы скоро увидим и на Украине. Только Зеленский не Трамп. У него нет такого опыта в бизнесе и, судя по всему, сильной команды и опыта переговоров с олигархами», — заявил в беседе с RT представитель партии «Самопомощь».

Источник RT в партии «Батькивщина» подчеркнул, что без парламента новый президент не сможет сделать «вообще ничего».

«Видимо, Зеленский с первого раза не понял. У него нет полномочий принимать законы и так жёстко выставлять свои условия. Он без парламента вообще ничего не сможет сделать. Он вчера ещё развлекал большинство депутатов на корпоративах, а сегодня требует от них голосом учителя принять законы и уйти. Такого на Украине ещё не было. Никакого результата он не покажет. Нельзя так себя вести в политике, где переговоры проводятся кулуарно. Это не шоу и не цирк», — сказал источник RT в партии «Батькивщина».

Роспуск Рады и перевыборы

Депутаты Верховной рады остались недовольны указом Зеленского о роспуске действующего созыва и назначении досрочных выборов на 21 июля.

Так, спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что решение Зеленского будет обжаловано в Конституционном суде.

«Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак», — написал Парубий в Facebook.

Лидер фракции Радикальной партии в Раде Олег Ляшко назвал указ Зеленского о роспуске Рады «противозаконным и своевольным». Радикальная партия приступает к сбору подписей под жалобой в Конституционный суд с тем, чтобы добиться отмены указа Зеленского.

Досрочные выборы в Раду не пойдут на пользу стране, уверен глава полисовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Это решение, будущие выборы, я думаю, боком вылезут для нашей страны и для дальнейших политических событий», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Медведчук подчеркнул, что, несмотря на отказ Рады рассматривать предложенные Зеленским законопроекты об изменениях закона о выборах, избирательная кампания в парламент Украины стартовала.

«На выборы страна уже пошла, так как президент подписал указ и будут досрочные выборы», — добавил он.

Ранее Зеленский объяснил своё решение распустить Раду очень низким уровнем доверия граждан к парламенту. По словам политика, рейтинг законодательного органа составляет сегодня только 4%. Кроме того, в Раде с 2016 года нет правящей коалиции.

Так, согласно опубликованным в среду, 22 мая, результатам социологического исследования группы «Рейтинг», роспуск Рады поддерживают более 70% украинцев. Более того, 58% опрошенных намерены голосовать за партии, которых нет в текущем созыве парламента.